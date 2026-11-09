전도연이 이창동 감독에게 칭찬 받은 일화를 공개했다. / 사진제공=넷플릭스

전도연이 이창동 감독에게 칭찬 받은 일화를 공개했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 전도연이 '가능한 사랑'을 연출한 이창동 감독에게 칭찬받은 일화를 공개했다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)과 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린다. 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 지난 4일 열린 제46회 한국영화평론가협회상(영평상)에서는 최우수작품상과 여우주연상(전도연)을 받으며 2관왕에 올랐다.전도연은 '밀양' 이후 이창동 감독과 장편영화에서 19년 만에 재회했다. 전도연은 '가능한 사랑' 현장에 대해 "'밀양'과는 굉장히 다른 작업"이었다며 "이창동 감독님 현장이 이렇게 편안해도 되나 싶었다"고 털어놨다. 이어 "신기할 정도로 힐링 되는 현장"이라며 "현장에서 '이게 잘 찍히고 있나?', '이렇게 웃어도 되나?' 우스갯소리를 할 정도였다"고 설명했다.전도연은 베니스국제영화제 일정 당시 이창동 감독에게 자신의 연기에 대한 의견을 물었다. 그는 "당시 연기에 호평이 있었기 때문에 당황스럽고 의아했다"며 "GV 하려고 무대 뒤에 서 있을 때 감독님한테 '제가 진짜 연기를 잘했어요?'라고 물어봤다"고 말했다.전도연은 이창동 감독이 자신의 손을 잡으면서 칭찬의 말을 건넸다고 밝혔다. 그는 "감독님이 원래 잘했다는 말을 잘 안 하시는 분인데 '잘했지 그럼, 나중에 다시 한번 영화를 봐'라고 하셨다"고 언급했다. 이후 넷플릭스로 영화를 다시 본 전도연은 "그냥 미옥처럼 보이더라"라며 미옥 자체로 보여서 좋았다고 고백했다.'가능한 사랑'은 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 공개 직후 넷플릭스 국내 영화 TOP10 1위에 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr