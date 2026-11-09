준지, 홍진경, 혜리, 배정남, 최실장이 '스타일 워즈' 제작발표회에 참석했다. / 사진=이승현 기자

혜리가 '스타일 워즈' 제작발표회에 참석했다. / 사진=이승현 기자

홍진경이 '스타일 워즈' 제작발표회에 참석했다. / 사진=이승현 기자

배정남이 '스타일 워즈' 제작발표회에 참석했다. / 사진=이승현 기자

최실장이 '스타일 워즈' 제작발표회에 참석했다. / 사진=이승현 기자

준지가 '스타일 워즈' 제작발표회에 참석했다. / 사진=이승현 기자

'스타일 워즈' 제작발표회가 9일 진행됐다. / 사진=이승현 기자

패션에 진심인 72명이 상금 1억원을 두고 맞붙는다. 10톤의 옷으로 만든 거대한 '옷산'부터 3만여 개의 패션 아이템까지 압도적인 규모를 내세운 '스타일 워즈'가 혜리를 첫 서바이벌 MC로 앞세워 K패션 서바이벌에 도전장을 던졌다.9일 서울 신도림동 더세인트에서 디즈니+ 패션 서바이벌 예능 '스타일 워즈'의 제작발표회가 열렸다. 김나현 PD, 정종찬 PD와 MC 혜리, 심사위원 홍진경, 준지(정욱준), 배정남, 최실장이 참석했다.'스타일 워즈'는 나이, 직업, 경력을 불문하고 패션에 진심인 72인이 스타일로 맞붙는 패션 서바이벌이다.김나현 PD는 "어렵지 않은 패션 프로그램을 만들어보고 싶었던 게 시작이다. 패션이 어렵게 느껴질 수도 있는 영역인데, 어떻게 보면 우리 삶에 가장 가까이 있는 영역이다"며 "누구나 참여해볼 수 있는 패션 서바이벌을 만들어 보려고 했다"고 밝혔다. 이어 "기존은 특정 직종에 한정됐다면, '스타일 워즈'는 남녀노소 계급장 다 떼고 붙을 수 있는 대국민 패션 서바이벌"이라고 차별점을 꼽았다.서바이벌 참가자는 72인이다. 정종찬 PD는 "단순히 옷을 잘 입는 것만 보지 않았다. 자신이 왜 그런 옷을 입었는지 자기 언어로 이야기할 수 있는지를 중점적으로 봤다"고 밝혔다. 이어 "단순 패션만 보는 게 아니라 그 이면에 있는 그 사람의 이야기를 듣고 싶었다. 여러 번의 면접을 통해 이 사람에게 패션 철학이 있는지 살펴보려고 했다"라고 전했다.심사위원보다 먼저 참가자들을 본 혜리는 "워낙 다양한 캐릭터가 있었다. 현장에서 압도되고 긴장되더라"고 말했다. 그 이유에 대해서 "제가 서바이벌 MC 데뷔라서 잘할 수 있을까 생각했다"면서 "생각보다 긴장하고 떨렸다. (참가자들의 기세에) 눌렸다고 생각했다"고 이야기했다.MC를 맡게 된 과정에 대해 혜리는 "MC라는 게 엄두가 안 나서 내가 할 수 있을까 싶었다. PD님들이 잘할 수 있을 거라 용기를 줬다"고 밝혔다. 이어 "이들의 마음을 들여다 보는 MC가 되면 어떨까 하는 마음으로 시작했다"고 설명했다.혜리는 "그동안은 비슷한 이미지를 많이 보여줬던 것 같은데, 스타일 변신을 해보자 했다. 매 회 스타일에 도전했는데, 그 재미도 있었다"고 말했다. 이날 현장에 혜리는 차분한 그레이 톤의 스트랩리스 롱드레스에 목에는 길게 떨어지는 스카프 디테일을 매치했다. 풍성하게 퍼지는 스커트와 비대칭 레이어드 디자인이 독특한 무드를 완성했다. 레이어드컷의 단발머리를 한 혜리는 "오늘 머리도 자르고 왔다"고 밝혔다.혜리를 MC로 발탁한 이유에 대해 김나현 PD는 "출연자들을 따뜻하게 아우를 사람이 필요했다. 똑똑한 사람이라 MC 역할을 잘해줄 거라 생각했다"고 설명했다. 또한 "혜리 씨가 친근한 이미지를 갖고 있다. 패션이 어렵다고 생각하는 분들도 있어서, 혜리 씨의 이미지를 빌려 패션 프로그램에 대한 진입장벽도 낮추고자 했다"고 말했다.심사위원단 구성에 대해서는 "심사위원단을 꾸리는 데도 고민이 많았다. 다양한 분들을 심사위원으로 섭외하려고 했다"고 밝혔다. 홍진경에 대해서는 "유행을 좇는 게 아니라 자기만의 패션 철학이 있다. '솔로지옥'을 같이 했는데, 누구보다 사람들의 매력을 끌어준다"고 했다. 정욱준 심사위원에 대해서는 "프로그램의 중심을 잡아줄 전문가가 필요했다. 처음부터 정욱준 심사위원에게 불나방처럼 달려갔다"고 설명했다.홍진경은 밑단에 풍성한 깃털 장식의 블랙 슬리브리스 미니드레스로 미니멀한 올블랙 룩을 완성했다. 진주 포인트가 들어간 선글라스도 눈길을 끌었다. 이런 자신의 의상에 대해 홍진경은 "타조"라고 자평해 폭소케 했다.심사위원으로서 홍진경은 "모두가 패션 센스가 있고 훌륭해서 고통스러웠다. 서바이벌이라 누군가는 떨어지고 누군가는 통과해야 하는 숙명에 놓인다. 이 훌륭한 사람들 중에 누구를 통과시킬지, 떨어뜨릴지가 고통스러운 작업이었다"고 말했다. 그러면서 "결국은 한끗 차이다. 얼마나 이 패션을 즐기는지에 판가름났다"고 설명했다.심사위원들은 하나의 룩을 두고 의견이 갈리기도, 서로 공감하기도 했다. 최실장은 "스타일엔 정답이 없다. 제 취향도 있겠지만 미션마다 달라진다. 어떨 때는 홍진경과 다르고 어떨 때는 배정남도 다르다. 어느 정도 기준은 맞춰야 한다. 설명을 듣고 의견을 번복한 적도 있다"고 전했다.심사기준도 하나에 국한되지 않았다. 홍진경은 "즐기는 마음으로 나갔다. 가장 나답게, 가장 즐기는 분들이 보이더라. 특별한 기준은 없었다. 저 또한 즐겼다"고 설명했다. 준지는 "기준이 편견이 되지 않을까 생각했다. 참가자들 모두가 개성 넘쳤다. 스타일 뷔페였다. 저는 그 스타일과 그 사람이 어울리는지를 신경 썼다"고 밝혔다.배정남은 "핏이다. 그리고 퓨전 요리처럼 안 봤던 코디를 보고 싶었다. 중간중간 깜짝 놀랐다"고 전했다. 최실장은 "저는 항상 패셔너블한 것과 스타일리시한 것은 다르다는 것을 강조한다. 패션은 그 사람이 보여야 한다. 그런 것들을 잘 소화하고 표현했는지를 중점적으로 봤다"고 말했다.패션을 사랑하는 참가자 72인은 각자의 개성만큼 다채로운 스타일링을 선보였다. 배정남은 "다양한 스타일이 많았다. 생전 처음 보는 패션도 많았다"며 놀라워했다. 이어 "내가 우물 안 개구리였구나 싶더라. 그런 참가자들 보면서 제가 오히려 공부가 됐고 영감을 얻었고 많이 배웠다"고 감탄했다. 또한 "참가자들 한 명 한 명이 다 자신감 있었다. 실제로도 그렇게 입고 다니더라. 멋있어 보였다"고 말했다.1190평 규모의 세트장은 각 분야 전문가 140여명들이 150일간 준비했다. 미션을 위해 가로 10m, 세로 5m 크기에 10톤의 의상이 거대한 '옷산'도 만들었다. 정종찬 PD는 "많은 헌옷 수거 업체와 빈티지 업체를 돌아다니며, (패션 아이템들을) 트럭에 싣고 집게차로 들어올렸다. 빈티지 팩토리에서 옷뿐만 아니라 신발, 가방 등 3만 피스 넘겨 배치해두고 미션했던 게 가장 기억 난다"고 말했다.혜리는 이번 프로그램을 계기로 패션을 더 좋아하게 됐다고 밝혔다. 그는 "패션이 얼마나 중요한 지 잘 몰랐던 것 같다. 패션이 나를 표현하는 가장 확실한 수단이라는 걸 많이 느꼈다"고 말했다. 이어 "매회 이런저런 시도를 해보면서 내가 고수하는 것만이 정답이 아니겠구나 싶더라. 여러 시도를 통해 잘 어울리는 걸 찾을 수 있겠다 싶었다. 시도에 대한 자신감을 얻었다. 패션이 저에게 더 중요해졌다"고 전했다.겨울룩 추천을 요청하자 최실장은 "예쁘고 뜨숩게 있는 게 최고다. 내복을 꼭 입어라. 내복을 입어야 예쁜 코트를 입을 수 있다"며 현실적인 답변으로 웃음을 안겼다.지난 7월 종영한 패션 서바이벌 '킬잇'과는 어떤 차별점이 있을까. 정종현 PD는 "'킬잇'은 2030 패션 인플루언서들 가운데 아이콘을 뽑는 프로그램이었다면, 우리는 남녀노소 패션을 좋아하는 분들이 참가하는 프로그램이다. 옷과 패션과 그 사람의 이야기에 집중했다"고 설명했다.'스타일 워즈'의 우승 상금은 1억이다. 김나현 PD는 "패션이 소재지만 잘난 척 하지 않고 친숙한 패션 프로그램이다. 그 사람들의 인생과 이야기를 들을 수 있는 프로그램"이라고 강조했다.홍진경은 "이제 K패션의 차례가 올 것 같다. 한국인들의 패션 센스도 널리 알려지는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다. 혜리는 "서바이벌을 시청자로서 정말 좋아한다. 이번에는 참여를 같이 했잖나. 녹화하면서 정말 재밌다는 걸 더 느꼈다"며 시청을 부탁했다.10부작인 '스타일 워즈'는 이달 11일 1~2회 공개를 시작으로, 12월 9일까지 수요일마다 매주 2회차씩 업로드된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr