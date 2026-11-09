그룹 엑소 여섯 번째 단독 콘서트 투어 'EXhOrizon' 서울 앙코르 공연 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

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그룹 엑소(EXO)가 서울에서 열린 앙코르 콘서트에 약 3만 3000명의 관객을 동원하며 여섯 번째 단독 콘서트 투어를 마무리했다.엑소는 지난 6일부터 8일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 'EXO PLANET #6 - EXhOrizon [dot] -'을 개최했다. 이번 공연은 시야제한석까지 전 회차 매진됐다.현장을 찾지 못한 팬들을 위한 중계도 진행됐다. 7일 공연은 비욘드 라이브와 위버스를 통해 온라인 생중계됐으며, 마지막 날인 8일 공연은 전 세계 24개 지역 768개 영화관에서 실시간 상영됐다.엑소는 이번 공연에서 데뷔 초 발표한 곡부터 최근 발매한 신곡까지 총 32곡을 선보였다. 'Monster'(몬스터), 'History'(히스토리), 'Sweet Lies'(스윗 라이즈), 'Suffocate'(서퍼케이트) 등으로 무대를 꾸몄으며, 'Tempo'(템포), 'Lotto'(로또), 'Ko Ko Bop'(코코밥), 'CALL ME BABY'(콜 미 베이비)를 묶은 타이틀곡 메들리도 선보였다.'Lucky One'(럭키 원), 'Power'(파워), 'Don't fight the feeling'(돈트 파이트 더 필링) 등으로 구성한 EDM 메들리에 이어 'Sing For You'(싱포유), 'For Life'(포 라이프), 'Universe'(유니버스), '첫 눈' 등 겨울 노래도 들려줬다.무대에는 지름 23m의 원형 LED 구조물과 이동식 리프트, 계단식 돌출 무대 등이 활용됐다. 'Monster'에서는 리프트를 이용한 퍼포먼스를 선보였고, 'I'm Home'(아임 홈) 무대에는 컨베이어 벨트를 설치하는 등 곡에 따라 무대 구성을 달리했다.공연 말미 엑소는 "올 한 해를 엑소로 가득 채운 것 같다"며 "팬미팅부터 시상식 무대, 앨범 컴백, 투어까지 엑소엘이 있어서 가능했다"고 말했다.이어 "이번 콘서트가 엑소와 엑소엘에게 따뜻한 추억이 되었기를 바란다. 기대 이상의 모습으로 다시 돌아올 테니 앞으로도 계속 같이 행복하자"고 전했다.팬들은 '우리의 청춘으로 쓰여진 이야기! 그 다음 페이지도 함께 해줄래?'라는 문구가 적힌 카드와 '우리의 여정에서 dot이란 또 다른 시작'이라는 플래카드를 준비했다. 공연 중 떼창과 응원 메시지로 멤버들에게 화답하기도 했다.이번 앙코르 공연을 끝으로 엑소는 지난 4월부터 약 7개월간 이어온 여섯 번째 단독 콘서트 투어 일정을 마쳤다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr