배정남이 '스타일 워즈' 제작발표회에 참석했다. / 사진=이승현 기자

배정남이 '스타일 워즈' 참가자들의 개성 넘치는 패션에 감탄했다.9일 서울 신도림동 더세인트에서 디즈니+ 패션 서바이벌 예능 '스타일 워즈'의 제작발표회가 열렸다. 김나현 PD, 정종찬 PD와 MC 혜리, 심사위원 홍진경, 준지(정욱준), 배정남, 최실장이 참석했다.'스타일 워즈'는 나이, 직업, 경력을 불문하고 패션에 진심인 72인이 스타일로 맞붙는 패션 서바이벌이다.참가자들의 다채로운 스타일링을 본 배정남은 "다양한 스타일이 많았다. 생전 처음 보는 패션도 많았다"며 놀라워했다. 이어 "내가 우물 안 개구리였구나 싶더라. 그런 참가자들 보면서 제가 오히려 공부가 됐고 영감을 얻었고 많이 배웠다"고 감탄했다. 또한 "참가자들 한 명 한 명이 다 자신감 있었다. 실제로도 그렇게 입고 다니더라. 멋있어 보였다"고 말했다.심사기준에 대해서는 "핏이다. 그리고 퓨전 요리처럼 안 봤던 코디를 보고 싶었다. 중간중간 깜짝 놀랐다"고 전했다.10부작인 '스타일 워즈'는 이달 11일 1~2회 공개를 시작으로, 12월 9일까지 수요일마다 매주 2회차씩 업로드된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr