배우 강석우가 할아버지가 된 근황을 전했다. / 사진=SNS

배우 강석우가 할아버지가 된 근황을 전했다. / 사진=SNS

배우 강석우가 할아버지가 된 근황을 전했다. / 사진=SNS

배우 강석우가 할아버지가 된 근황을 전했다. 특히 갓 태어난 손자가 할아버지와 아빠를 닮은 외모로 눈길을 끌었다.강석우는 지난 8일 자신의 SNS에 "지난 열흘 나의 일기^"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 그는 "최불암 선배님 돌아가셨다. 손자가 태어났다. 동국동문합창단 10주년 공연. 문경에 다녀왔다. 아가는 오늘도 잔다"라며 최근 일상을 짧게 정리했다.공개된 사진에는 강석우가 고(故) 최불암의 빈소를 찾아 조문한 모습부터 아내와 함께 경북 문경을 방문한 모습까지 담겼다. 이 가운데 가장 눈길을 끈 것은 지난달 태어난 손자의 사진이었다.사진 속 손자는 곤히 잠든 모습이다. 태어난 지 열흘 남짓 된 신생아임에도 풍성한 머리숱과 또렷한 이목구비가 돋보인다. 특히 할아버지 강석우는 물론 아빠 강준영의 어린 시절을 연상시키는 외모로 시선을 모았다.앞서 강석우는 지난달 28일 손자의 탄생을 알렸다. 당시 그는 "아들이 아들이 낳았다, (아들을 낳았던) 그 병원에서"라며 아들이 태어났던 병원에서 손자까지 태어났다는 사실을 전했다. 이어 "아들 만나던 1991년 11월 23일 새벽 5시가 생생한데", "세월이 흘러 큰 선물이 왔다"라고 덧붙였다. 35년 전 아들을 처음 품에 안았던 순간을 떠올리며 손자를 얻은 감회를 드러낸 것이다.강석우의 아들 강준영은 과거 SBS 예능 '아빠를 부탁해'에 출연해 얼굴을 알렸다. 당시 연세대학교 경영학과 출신이라는 학력과 훈훈한 외모로 주목받았으며, '연세대 정용화'라는 별명까지 얻었다. 대학수학능력시험에서 400점 만점에 393점을 받은 사실도 알려져 화제를 모았다.강석우는 1990년 9세 연하의 비연예인 아내 나연신 씨와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 딸 강다은은 배우 겸 모델로 활동 중이다.한편 강석우는 올해 MBC 드라마 '찬란한 너의 계절에'에 출연했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr