배우 지안과 전 프로야구 선수 엄정욱이 결혼식을 올렸다. / 사진=지안 SNS

배우 지안이 전 프로야구 선수 엄정욱과 부부가 됐다.지안은 8일 자신의 SNS에 지인이 촬영한 결혼식 영상을 공유했다. 두 사람은 지난 7일 결혼식을 올린 것으로 전해졌다.영상에는 웨딩드레스와 턱시도를 입은 두 사람이 하객들의 축하 속에 환하게 웃으며 행진하는 모습이 담겼다.앞서 지안은 지난 8월 SNS를 통해 결혼 소식을 알렸다. 그는 "결혼을 생각해 본 적 없던 자유로운 영혼인 제가 현역시절 우리나라에서 가장 빠른 공을 던졌던 엄정욱 선수와 결혼하게 됐다"며 "짧지만 깊었던 연애 끝에 '이 사람이라면 평생을 함께하고 싶다'는 확신이 들었다"고 적었다.이어 "이제는 서로의 가장 좋은 친구이자 든든한 편이 되어 웃음이 가득한 가정을 만들어가겠다"며 "저희의 새로운 시작을 따뜻한 마음으로 축복해 달라"고 덧붙였다.지안은 2003년 전국춘향선발대회를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 드라마 '뉴하트', '2009 외인구단', 영화 '48미터', '함정' 등에 출연했으며 2022년 영화 '인민을 위해 복무하라'에서 연우진과 호흡을 맞췄다.엄정욱은 2000년 쌍방울 레이더스의 신인 지명을 받은 뒤 SK 와이번스에서 프로 생활을 시작했다. 현역 시절 시속 158㎞의 강속구로 주목받았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr