전현무가 MC를 맡은 '전착시'가 3%대 시청률로 순조로운 출발을 알렸다./사진=텐아시아DB

전현무가 MC를 맡은 '전착시'가 3%대 시청률로 순조로운 출발을 알렸다./사진=텐아시아DB

MBC 대표 예능 ‘전지적 참견 시점’ 터줏대감 전현무만 남고 새 멤버들로 꾸린 스핀오프 ‘전지적 집착 시점’이 한 가지에 인생을 건 ‘괴인’들의 일상을 조명했다.게임에 인생을 건 개발자 김재서부터 32.8m 절벽에서 맨몸으로 뛰어내린 국내 최초·유일 하이다이버 최병화까지, 남다른 집착으로 자신만의 세계를 구축한 괴인들의 이야기가 담겼다. 시청률은 전국 기준 3.4%를 기록, 동시간대 방송된 SBS '런닝맨'(3.0%)보다 높은 수치를 나타냈다.지난 8일 방송된 MBC 예능 ‘전지적 집착 시점’(이하‘전착시’) 1회는 보랏빛의 또 다른 전지적 세계관에서 집착 모드를 가동시킨 MC 전현무를 비롯해 민음사 편집자 김민경, 코미디언 김원훈, 셰프 윤남노까지, MC 군단의 첫 출근으로 문을 열었다. 지상파 MC 첫 도전으로 방송 전부터 뜨거운 관심을 받은 김민경 편집자는 “나의 집착은 웃음 욕심”이라고 소개했다.첫 번째 ‘괴인’은 연애 예능 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어2’에 출연해 큰 화제를 모았던 김재서였다. 과학고 조기 졸업, 카이스트 수리과학과 졸업, ‘배틀그라운드’ 초창기 개발팀 멤버라는 화려한 이력을 보유한 그는 1년 365일 오직 게임과 장기 연애 중이었다. 무료 음료와 간식이 가득한 카페부터 샤워실, 수면실까지 ‘여친’ 빼고 다 있다는 회사에서 의식주를 해결했다. 김재서는 토요일조차 집이 아닌 회사 수면실에서 눈을 뜨더니, 텅 빈 사무실에서 게임에 몰두했다. 게임의 난이도를 높이기 위해 일부러 상태창까지 끄고 플레이하는 모습도 범상치 않았다. 한 해 동안 플레이한 게임만 203개, 달성한 도전과제는 1206개에 달하는 기록도 공개됐다. 직장 상사이자 ‘귀인’ 임웅빈은 명절 연휴에도 회사에서 게임만 하는 그를 “게임에 미쳐 있는 사람”이라고 증언했다.게임을 향한 김재서의 집착은 단순한 취미를 넘어 개발자로서의 남다른 경쟁력이기도 했다. 게임 기획과 분석을 담당하는 그는 수많은 게임을 직접 경험하며 쌓아온 안목으로 신작의 성공 가능성까지 분석했다. 게임을 하는 시간조차 그에게는 새로운 경험과 영감을 쌓는 과정이었다.두 번째 ‘집착 괴인’은 국내 최초이자 유일한 하이다이버 최병화였다. 아파트 약 10층 높이인 27m에서 맨몸으로 뛰어내리는 하이다이빙의 세계는 등장부터 MC들을 놀라게 했다. 국내에 생소한 하이다이빙을 더 많은 사람에게 알리고 싶었던 그는 대한민국 곳곳의 자연 절벽을 찾아 다이빙에 도전하는 특별한 프로젝트를 진행 중이었다.이번 도전지는 육지에서 배를 타고 약 2시간 30분을 이동해야 닿을 수 있는 격렬비열도였다. 망망대해 한가운데 솟아 있는 절벽에서 최고의 퍼포먼스를 선보이기 위해 최병화의 곁에는 소방관이자 ‘귀인’ 김정호를 비롯한 전문 클라이머와 수상 안전을 책임지는 든든한 동료들이 함께했다. 예상보다 거센 파도에 다이빙 포인트를 찾는 것부터 쉽지 않았지만, 이들은 서로의 안전을 살피며 수심과 절벽 높이를 확인하는 등 차근차근 도전을 준비했다.마침내 절벽 위에 선 최병화의 모습은 지켜보는 이들마저 숨죽이게 만들었다. 전현무는 “산악 영화 같다. 근데 영화는 CG지만 이건 진짜잖아”라며 놀라움을 감추지 못했다. 까마득한 높이와 거친 파도 앞에서도 동료들을 믿고 바다를 향해 몸을 던진 최병화는 32.8m 높이의 절벽에서 다이빙에 성공하며 자신의 기록을 경신했다.방송 말미 공개된 예고 영상에서는 지금까지 먹은 라멘만 무려 3500그릇에 달하는 ‘라멘 괴인’ 웅성과 세상에 없던 직업을 개척한 종이비행기 국가대표 이정욱의 등장이 예고됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr