이지혜가 과거 서지영과의 불화에 대해 언급했다. / 사진=이지혜 SNS

이지혜가 샵 해체 당시를 떠올렸다. / 사진=유튜브 채널 '새롭게 하소서' 영상 캡처

혼성그룹 샵 출신 방송인 이지혜가 과거 불화를 겪었던 서지영과 화해한 뒤 가족끼리도 교류하며 지내고 있다고 밝혔다.9일 유튜브 채널 '새롭게 하소서'에는 '관종이어도 내 모습 그대로, 하나님께 사랑받죠'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이지혜는 샵 활동 당시 서지영과의 갈등부터 화해 이후 달라진 관계까지 털어놨다.이지혜는 MC들과 이야기를 나누던 중 샵 해체와 서지영과의 불화를 언급했다. 그는 "지영 씨와 화해한 걸 두고 '진짜냐'고 묻는 사람들도 많다"고 말했다. 이에 MC 주영훈은 "솔직히 말씀드리면 두 사람이 사이가 안 좋았을 때 지영이가 새벽에 저한테 전화를 걸어 울분을 토해내곤 했다"며 "그 친구도 지금은 행복하게 가정을 꾸렸다"고 전했다.이지혜는 서지영과 화해하게 된 과정도 회상했다. 그는 교회 수련회에서 서지영과 마주해 서로를 끌어안고 눈물을 흘렸다며 "'나한테 왜 그랬어?'라고 묻지 않았다. 그렇게 얘기하면 모든 싸움이 끝나지 않는다"고 말했다. 이어 "울면서 모든 게 다 녹았던 것 같다. 서로를 너무 이해하게 됐고 앙금 없이 이해하게 됐다"고 덧붙였다.현재 두 사람은 자녀들끼리도 어울릴 만큼 가까워졌다고. 이지혜는 "지영이가 얼마 전에 우리 집에 왔다가 설거지도 해주고 갔다"고 말했다. 이어 서지영의 딸이 자신의 두 딸 태리, 엘리와도 잘 지낸다며 "지영이 딸이 '스위티'를 불러달라고 하더라. 딸들 앞에서 춤추면서 불러줬다"고 전했다.한편 이지혜와 서지영은 1998년 혼성그룹 샵으로 데뷔해 '내 입술 따뜻한 커피처럼', 'Sweety' 등의 히트곡으로 사랑받았다. 그러나 활동 중 두 사람의 불화가 불거졌고, 샵은 2002년 10월 해체했다. 당시 이지혜가 팀 내에서 괴롭힘을 당한 사실이 알려지며 파장이 일기도 했다. 이후 두 사람은 2008년 방송을 통해 화해한 모습을 공개했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr