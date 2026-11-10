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KBS2 '옥탑방의 문제아들'

연봉 100억인 수학 일타강사 정승제가 방송인 양세찬의 수학 성적을 올리지 못하면 은퇴하겠다는 파격적인 공약을 내걸었다.10일 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 수학 강사 정승제와 국어 강사 유대종이 게스트로 출연해 입담을 뽐낸다.이날 정승제는 누적 수강생 1000만명을 돌파한 대한민국 대표 수학 강사다운 자신감을 드러낸다. 특히 평소 수학에 약한 모습을 보여온 양세찬의 실력을 단기간에 끌어올릴 수 있다고 장담해 눈길을 끈다.정승제는 "양세찬의 수학 실력을 6개월 만에 상위 20%대로 만들 수 있다"고 자신했다. 이어 과거 홍진경의 수학 실력을 향상시켰던 경험을 언급하며 자신의 교육 방식에 대한 확신을 드러냈다.급기야 정승제는 양세찬의 수학 실력이 목표에 도달하지 못할 경우 강사 생활을 은퇴하겠다는 공약까지 내걸었다. 예상치 못한 은퇴 선언에 MC들 역시 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.16년 연속 수학 분야 1위 자리를 지켜온 것으로 알려진 정승제는 최근 달라진 스타강사 시장에 대해서도 이야기한다.자신을 3세대 스타강사로 소개한 정승제는 최근 주목받는 5세대 강사들이 대학 입학 직후부터 일타강사를 목표로 준비한다고 설명했다. 그는 "최근 주목받는 5세대 스타강사들은 대학 1학년 때부터 아이돌 연습생처럼 준비한 것"이라고 밝혔다.함께 출연한 유대종 역시 최근 강사들의 외모와 이미지가 과거와 달라졌다고 전했다. 4세대 스타강사인 그는 "요즘 5세대 스타강사들은 주우재 씨같이 훤칠하고 잘생긴 사람이 많다"고 말해 웃음을 자아냈다.이날 생애 첫 예능 출연에 나선 유대종의 이력도 공개된다. 서울대학교 철학과 출신인 유대종은 과거 행정고시 1차 시험에 합격했던 경험을 털어놓는다.특히 대형 학원에 입성한 지 단 3일 만에 일타강사 자리에 올랐던 사연도 공개할 예정이다. 유대종이 짧은 시간 안에 수험생들의 마음을 사로잡을 수 있었던 비결에도 관심이 쏠린다.한편 정승제와 유대종이 출연하는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'은 10일 오후 8시 30분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr