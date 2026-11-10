맹승지는 과거 MBC 예능 '무한도전'의 일부 특집에서 리포터로 활약하며 대중의 사랑을 받았다. / 사진=맹승지 SNS

개그우먼 출신 배우 맹승지가 코미디언 활동을 은퇴했다고 밝혔다. 다만 연기와 방송 활동은 계속 이어갈 계획이다.맹승지는 9일 자신의 SNS에 "저는 이번 5월, 개그우먼 은퇴를 했다"는 글을 올렸다. 이와 함께 과거 MBC 예능 '무한도전' 출연 당시의 사진을 공개했다.그는 "안물안궁이실 텐데 가끔씩 물어보시는 분들이 계셔서 그냥 말씀드린다"며 은퇴 사실을 알리게 된 이유를 설명했다. 이어 코미디 무대에 서지 않은 지 10년이 넘었으며 앞으로도 다시 설 계획이 없다고 밝혔다.맹승지는 개그우먼으로 활동했던 시절을 돌아보며 감사한 마음을 전했다. 그는 "개그우먼으로 활동했던 일들은 인생에서 아주 뜨거웠고 감사하고 즐거운 추억이었다"고 회상했다.코미디언 은퇴와 별개로 연예계 활동은 이어간다. 맹승지는 "인생 2막은 더욱 즐겁게 보내도록 하겠다"며 "배우 활동이나 방송인으로는 계속 남을 생각이니 혹시라도 아쉬워하지 마시길"이라고 덧붙였다.맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 '코미디에 빠지다', '무한도전', '진짜 사나이' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 최근에는 연극 '남사친 여사친', '킬러가 온다' 등에 출연하며 배우 활동을 펼치고 있다.공개 열애도 이어가고 있다. 그는 지난 8월 SNS를 통해 연하의 의사 남자친구와 교제 중이라는 사실을 알렸다. 두 사람은 결혼을 전제로 만남을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr