이이담이 '런닝맨'에 출연했다. / 사진=SBS '런닝맨' 방송 화면 캡처

이이담이 '런닝맨'에 출연했다. / 사진=SBS '런닝맨' 방송 화면 캡처

배우 이이담이 '런닝맨'에서 지석진을 향한 팬심을 나타낸 가운데, 좀비에게서 코인을 빼앗는 대담한 행동으로 웃음을 안겼다.지난 8일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에서는 이이담이 '뜨거운 승부' 레이스 편에 런닝대학교 신입생으로 출연했다. 이날 생애 첫 예능에 도전한 이이담은 자신을 개그 동아리 '아수라' 소속이라고 소개하며 물개 흉내를 선보였다. 이어 지석진의 오랜 팬이라고 밝히기도 했다.첫 번째 코스에서는 주식을 콘셉트로 한 칵테일 바를 찾았다. 제작진은 인기 칵테일 TOP3를 맞히면 메뉴당 3코인을 지급한다고 설명했다. 이이담은 신중하게 메뉴를 골랐고, 이 중 2개를 맞히며 코인을 얻었다.이어진 귓속말 게임에서는 강훈의 질문을 듣자마자 지석진을 지목했다. 이후 지석진이 고삼차를 마시려 하자 적극적으로 만류하며 웃음을 자아냈다.마지막 코스에서는 좀비를 피해 R코인을 모으는 게임에 참여했다. 이이담은 갑자기 나타난 좀비에 놀라 도망쳤지만, 곧 코인이 담긴 봉투를 찾아 나섰다. 특히 좀비에게 걸려 있던 코인까지 떼어낸 뒤 달아나는 등 적극적으로 게임에 참여했다. 이이담은 방송 도중 과거 '런닝맨'에서 봤던 장면들을 떠올리며 평소 프로그램을 즐겨 봤다는 사실도 알렸다.'런닝맨'은 매주 일요일 오후 6시 10분에 방송된다. 이이담은 오는 11일 밤 10시 50분 첫 방송되는 tvN 드라마 '뜨거운 안녕'에 출연한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr