홍진경이 '스타일 워즈' 제작발표회에 참석했다. / 사진=이승현 기자

홍진경이 '스타일 워즈' 제작발표회에서 깃털 장식의 올블랙 패션을 선보이며 "타조"라고 표현해 웃음을 자아냈다.9일 서울 신도림동 더세인트에서 디즈니+ 패션 서바이벌 예능 '스타일 워즈'의 제작발표회가 열렸다. 김나현 PD, 정종찬 PD와 MC 혜리, 심사위원 홍진경, 준지(정욱준), 배정남, 최실장이 참석했다.'스타일 워즈'는 나이, 직업, 경력을 불문하고 패션에 진심인 72인이 스타일로 맞붙는 패션 서바이벌이다.홍진경은 밑단에 풍성한 깃털 장식의 블랙 슬리브리스 미니드레스로 미니멀한 올블랙 룩을 완성했다. 진주 포인트가 들어간 선글라스도 눈길을 끌었다. 이런 자신의 의상에 대해 홍진경은 "타조"라고 자평해 폭소케 했다.'스타일 워즈'에 심사위원으로 함께한 홍진경은 "모두가 패션 센스가 있고 훌륭해서 고통스러웠다. 서바이벌이라 누군가는 떨어지고 누군가는 통과해야 하는 숙명에 놓인다. 이 훌륭한 사람들 중에 누구를 통과시킬지, 떨어뜨릴지가 고통스러운 작업이었다"고 말했다. 그러면서 "결국은 한끗 차이다. 얼마나 이 패션을 즐기는지에 판가름났다"고 설명했다.심사기준에 대해 홍진경은 "즐기는 마음으로 나갔다. 가장 나답게, 가장 즐기는 분들이 보이더라. 특별한 기준은 없었다. 저 또한 즐겼다"고 설명했다.10부작인 '스타일 워즈'는 이달 11일 1~2회 공개를 시작으로, 12월 9일까지 수요일마다 매주 2회차씩 업로드된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr