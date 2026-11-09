강사 이도가 '전지적 참견 시점' 출연을 인증하고 있다. / 사진=이도 SNS

사진=MBC '전지적 참견 시점' 방송 갭처

스타 강사 이도가 수능을 3주 앞두고 강의를 중단한 가운데, 그의 독특한 강사 입문 과정이 주목받고 있다.이도는 지난해 9월 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에 출연했다. 당시 강사 경력 3년 차.그는 "DM을 받고 강사가 됐다"고 밝혔다. DM은 인스타그램 다이렉트 메시지를 뜻한다.이도는 "학원에서 서울대학교 프로젝트를 할 때 SNS 태그를 타고 들어온 (관계자에게) 연락을 받았다"고 설명했다. 따라서 졸업도 하기 전인 2학년 재학 중에 강사로 데뷔하게 됐고, 지난해 8월 졸업했다. 이도는 1998년생으로 올해 29세다.이도는 수능이 3주 남은 상황에서 돌연 강의를 중단하고 예능과 유튜브 활동을 강행해 수험생들의 비난을 받고 있다.9일 이도의 인스타그램에는 "연예인이 하고 싶으면 강사를 때려치우세요", "강사가 완강을 못 하고 학생들이 선생님 개인 사정을 이해해줘야 하는 게 말이 되나요?", "실명될 뻔이라면서 방송국 불빛은 괜찮나요?", "아프다면서 '데블스 플랜'은 어떻게 나가세요?", "이제 강사는 은퇴하는 거죠?" 등의 댓글이 달리고 있다.이같은 비난은 이도가 지난달 29일 건강상의 문제를 이유로 갑작스럽게 강의 중단을 선언하면서 시작됐다. 이도는 "뽀글이들의 학습에 영향을 줬다는 게 너무 마음이 아프다"라면서도 "의료진의 권고에 따라 남은 2026년은 처음으로 스스로를 챙기는 시간을 가지기로 결정했다"며 강의를 중단했다.하지만 지난 5일 이도가 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인(데블스 플랜 시즌2)' 제작발표회에 참석하면서 비난 여론이 거세졌다. 이틀 뒤에는 자신의 유튜브 채널 개설 소식과 함께 해당 예능을 홍보하는 짧은 영상까지 업로드했다.한편 이도는 서울대학교 사범대학 지리교육과 출신이다. 이투스에서 한국지리와 세계지리를 가르치는 강사로 활동해 왔다. MBC '전지적 참견 시점'에 출연하기 전 넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에 출연한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr