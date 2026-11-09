배우 김혜준이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 김혜준이 강훈에 이어 강하늘과 연기 호흡을 맞춘다. / 사진제공=매니지먼트mmm

배우 김혜준이 강훈에 이어 강하늘과 연기 호흡을 맞춘다. 지난 9월 종영한 '최애의 사원'에서 강훈과 로맨틱 코미디를 선보였던 그는 차기작에서 정신과 전공의로 변신한다.9일 소속사 매니지먼트mmm은 "김혜준이 MBC 새 금토드라마 '마인드 닥터' 출연을 확정 지었다"고 밝혔다. '마인드 닥터'는 감정이 없는 천재 외과의가 형의 죽음 이후 모든 것을 내려놓고 정신과에서 일하게 되면서 환자들과 교감하고 변화해 가는 이야기를 그린 작품이다. 김혜준은 극 중 정신과 전공의 2년 차 고정현 역을 맡는다.고정현은 타인의 감정에 깊이 공감하고 환자들을 진심으로 대하는 인물이다. 정신건강의학 앞에 항상 '위대하고도 찬란한'이라는 수식어를 붙일 만큼 자신의 직업에 자부심과 애정을 갖고 있다. 김혜준은 환자들이 지닌 각기 다른 상처를 이해하기 위해 노력하는 고정현의 열정과 끈기를 그릴 예정이다.강하늘이 연기하는 이시찬과의 관계도 주요 이야기 중 하나다. 이시찬은 어느 날 갑자기 정신과 전공의 1년 차 후배로 나타나는 인물로, 고정현과 사사건건 부딪친다. 두 사람은 갈등을 겪으면서도 서로에게 의지하는 사이로 발전하며 로맨스를 그려 나간다.앞서 김혜준은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌2에 출연했으며, 지난 9월 종영한 '최애의 사원'에서는 강훈과 로맨틱 코미디 호흡을 맞췄다. 당시 첫 로맨틱 코미디 장르에 도전해 기존 작품과는 다른 매력을 보여줬다. 그동안 액션과 로맨스 등 다양한 장르에서 활동해 온 김혜준은 이번 작품을 통해 의사 역할에 처음 도전한다. 환자들의 아픔에 공감하는 정신과 전공의부터 강하늘과의 로맨스까지 새로운 캐릭터를 선보일 예정이다.'마인드 닥터'는 2027년 상반기 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr