스타 강사 이도가 미소를 짓고 있다. / 사진=이도 SNS

스타 강사 이도가 수능을 3주 남겨둔 상황에서 강의를 중단하고 예능과 유튜브 활동을 강행해 수험생들의 비난을 받고 있다.9일 이도의 인스타그램에는 "연예인이 하고 싶으면 강사를 때려치우세요", "강사가 완강을 못 하고 학생들이 선생님 개인 사정을 이해해줘야 하는 게 말이 되나요?", "실명될 뻔이라면서 방송국 불빛은 괜찮나요?", "아프다면서 '데블스 플랜'은 어떻게 나가세요?", "이제 강사는 은퇴하는 거죠?" 등의 댓글이 달리고 있다.이같은 비난은 이도가 지난달 29일 건강상의 문제를 이유로 갑작스럽게 강의 중단을 선언하면서 시작됐다. 당시 이도는 "건강보다 강의를 먼저 챙겼고, 몇 년을 그렇게 지내며 몸에서 하나둘씩 이상 신호가 나타났다"고 했다. 그러면서 "치료를 받으며 뽀글이(수강생 애칭)들을 만나고 싶어 강의를 놓지 못했는데, 그때 쉬었어야 했던 것 같다"고 밝혔다.이어 이도는 "의료진의 권고에 따라 남은 2026년은 처음으로 스스로를 챙기는 시간을 가지기로 결정했다"며 "뽀글이들의 학습에 영향을 줬다는 게 너무 마음이 아프다"라고 말하며 강의를 중단했다.하지만 지난 5일 이도가 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인(데블스 플랜 시즌2)' 제작발표회에 참석하면서 비난 여론이 거세졌다. 이틀 뒤에는 자신의 유튜브 채널 개설 소식과 함께 해당 예능을 홍보하는 짧은 영상까지 업로드했다.그러자 지난 9일 수능 인터넷 강의 사이트 이투스 게시판에 한 수험생은 "(예능) 제작발표회에 나가시고 유튜브를 개설한 거 보고 화가 났다"며 "강사가 아니라 연예인이 되고 싶어 하시는 것 같다"고 꼬집었다.아울러 해당 수험생은 "분명 추석 전까지 '언제까지 (강의 영상을) 올리겠다고, 자신만 믿어라'라고 했으면서 저를 포함한 '지리러'(수능 사회탐구영역 지리 수험생)들을 버렸다"고 비판했다. 또 "수능 3주 전이에서야 아프다고 강의를 못 하겠다는 공지를 올렸다. 방송이 강의보다 더 쏠쏠했나"라고 지적했다.한편 이도는 서울대학교 사범대학 지리교육과 출신이다. 이투스에서 한국지리와 세계지리를 가르치는 강사로 활동해 왔다. 넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어', MBC '전지적 참견 시점' 등에 출연한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr