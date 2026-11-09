모태솔로 남성 출연자 선장이 돌싱녀들의 관심을 한몸에 받고 있다. / 사진제공=MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔'

'돌싱N모솔'은 모태솔로 남성과 돌싱녀들의 만남을 다룬 연애 예능 프로그램이다. / 사진제공=MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔'

배우 김우빈을 닮은 모태솔로 남성이 '돌싱N모솔'에서 여성 출연자들의 마음을 사로잡는다.오는 10일 방송되는 MBC에브리원·E채널 '연애기숙학교 2기-돌싱N모솔'(이하 '돌싱N모솔')에서는 첫 데이트를 마친 출연자들의 달라진 관계가 그려진다. 특히 모태솔로 남성 출연자 선장에게 여러 돌싱녀가 호감을 보이면서 새로운 러브라인이 형성될 예정이다.선장은 첫 등장부터 김우빈을 닮은 외모로 눈길을 끌었던 인물이다. 그는 뉴욕쥐와의 첫 데이트에서 식사 메뉴를 고르고 상대를 배려하는 모습을 보인다. 이에 뉴욕쥐는 "잘한다, 너무 완벽해"라며 만족감을 나타낸다. 이를 지켜보던 MC들 역시 "모솔이 아닌 것 같다"며 놀라워한다.선장에게 관심을 보이는 여성은 뉴욕쥐뿐만이 아니다. 돌싱녀 까망콩도 선장과 눈이 마주칠 때마다 설레는 마음을 감추지 못한다. 그는 선장의 눈빛에 대해 "엄청 그윽하게 보신다"고 말한다. 이에 채정안은 "저 정도면 끼부리는 것"이라고 반응한다.까망콩은 선장의 외모에도 연신 감탄한다. 그는 선장을 볼 때마다 "잘생겼다. 미쳤나 봐"라고 말하는가 하면, 눈이 마주쳤던 순간에 대해서는 "슬로우 모션을 건 줄 알았다"고 털어놓는다. 이를 들은 채정안은 "나도 느껴보고 싶다, 그런 찰나"라며 까망콩의 이야기에 공감한다.여기에 다른 돌싱녀까지 선장에게 호감을 보이면서 여성 출연자들 사이에 경쟁이 벌어질 것으로 보인다. 첫 데이트 상대였던 뉴욕쥐에 이어 까망콩의 관심까지 받은 선장이 앞으로 누구와 가까워질지 주목된다.'연애기숙학교 2기-돌싱N모솔'은 매주 화요일 오후 10시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr