하이지음스튜디오

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배우 배강희가 영화 '최종면접'을 통해 스크린에 진출했다.배강희는 지난 4일 개봉한 영화 '최종면접'에 출연하며 스크린 데뷔를 알렸다. 그동안 드라마와 OTT 작품에서 다양한 캐릭터를 소화해 온 그는 이번 작품에서 주연으로 나서며 한층 비중 있는 연기를 선보인다.'최종면접'은 최종면접장에 모인 6명의 지원자가 각자의 비밀이 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 벌어지는 이야기를 그린 영화다. 서로를 향한 의심과 폭로가 이어지는 가운데 인물들 사이의 갈등과 심리전이 긴장감을 더한다.극 중 배강희는 완벽주의자 차주원 역을 맡았다. 차주원은 냉정하고 이성적인 태도를 유지하면서도 자신의 속마음을 쉽게 드러내지 않는 인물이다.배강희는 차주원의 복잡한 내면을 절제된 연기로 표현했다. 차분한 말투와 표정으로 감정을 감추는 동시에 예상치 못한 상황에서 조금씩 흔들리는 인물의 심리를 섬세하게 그려냈다.특히 제한된 면접장이라는 공간에서 여러 인물과 대립하는 과정에서도 상대방의 말과 행동에 반응하는 방식으로 캐릭터의 경계심과 긴장감을 드러냈다. 감정이 폭발하는 순간뿐 아니라 이를 억누르는 과정까지 표현하며 극의 몰입도를 높였다.앞서 배강희는 인터뷰를 통해 촬영 당시 캐릭터에 몰입한 나머지 자신도 모르게 눈물을 흘렸던 경험을 전하기도 했다. 인물의 감정을 단순히 표출하기보다 내면의 변화를 이해하고 표현하는 데 집중했다는 설명이다.배강희는 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'에서 어린 이사라(김히어라 분) 역을 맡아 대중에게 눈도장을 찍었다. 이후 다양한 작품을 통해 연기 경험을 쌓았으며, 최근 넷플릭스 영화 '사마귀'에서는 액션 연기까지 선보이며 활동 영역을 넓혔다.그동안 짧은 등장에도 강렬한 인상을 남기는 캐릭터를 주로 연기했다면, 이번 '최종면접'에서는 보다 긴 호흡으로 인물의 감정선을 이끌어간다. 첫 스크린 데뷔작부터 주연으로 참여했다는 점에서도 의미를 더한다.한편, 영화 '최종면접'은 현재 전국 극장에서 상영 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr