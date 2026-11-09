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배우 송중기의 남다른 자기관리와 다정한 아빠 면모가 공개돼 눈길을 끌고 있다.최근 제주도에서 헬스장을 운영하는 A씨는 자신의 SNS를 통해 송중기와 함께 찍은 사진을 공개하며 운동을 지도했던 일화를 밝혔다.A씨에 따르면 송중기는 촬영 일정이 늦게 끝나는 날에도 빠짐없이 운동을 이어갈 만큼 철저한 자기관리 습관을 지니고 있었다. 특히 제주도에 머무는 동안 숙소에서 직접 장을 보고 음식을 만들어 먹는 등 식단 관리에도 신경을 썼다고 한다.A씨는 송중기에 대해 "요란함 없이 덤덤하게 관리하는 모습, 워크에식(직업윤리) 최고였다"며 성실한 태도를 칭찬했다.운동 중에도 가족을 향한 애정은 각별했다. 송중기는 운동을 하다가 자녀와 영상통화를 나누며 다정한 아빠의 모습을 보여줬다는 후문이다.뿐만 아니라 A씨의 자녀들에게도 따뜻하게 다가갔다. A씨는 송중기가 자신의 아이들을 세심하게 챙겨줬다며 꾸밈없이 자연스럽고 다정한 모습이 인상적이었다고 알렸다.함께 공개된 사진에는 송중기가 어린 여자아이를 품에 안은 채 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다. 아이 역시 송중기의 품에 편안하게 안겨 카메라를 바라보고 있어 훈훈함을 자아낸다.A씨는 송중기와 함께한 시간이 짧아 아쉬웠다면서도 유쾌하고 의미 있는 경험이었다고 회상했다. 이어 앞으로 출연할 작품들의 흥행과 가족의 건강, 행복을 기원하며 응원의 메시지를 남겼다.한편 송중기는 2023년 1월 영국 배우 출신 케이티 루이즈 손더스와 재혼했으며 슬하에 아들과 딸을 두고 있다.송중기는 내년 상반기 방송 예정인 KBS2 새 드라마 '러브클라우드'를 통해 약 2년 만에 안방극장에 복귀할 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr