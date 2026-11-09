그룹 A2O LITE / 사진 제공=A2O엔터테인먼트

그룹 A2O LITE(에이투오 라이트)가 데뷔 26일 만에 음악방송 11관왕을 기록했다. 실물 음반 없이 데뷔곡 한 곡으로 거둔 성적이다.A2O LITE는 지난 8일 방송된 SBS '인기가요'에서 데뷔 디지털 싱글 'NEON'(니온)으로 1위를 차지했다. 해당 프로그램에서 3주 연속 정상에 오르며 트리플 크라운을 달성했다.앞서 A2O LITE는 지난 2일 아리랑TV 'SHOW K-POP', 7일 MBC '쇼! 음악중심'에서도 1위를 기록했다. 지난 일주일 동안 음악방송 트로피 3개를 추가하며 통산 11관왕에 올랐다. 특히 최근 세 차례의 1위는 방송 출연 없이 거둔 결과다.A2O LITE는 이수만 프로듀서가 제작한 9인조 걸그룹으로, 실물 앨범을 발매하지 않고 디지털 싱글 'NEON'으로 활동하고 있다. 음악방송 무대에서는 인트로 안무에 변화를 주거나 텃팅과 락킹 등을 활용한 퍼포먼스를 선보였다. 1위 앙코르 무대에서는 아카펠라 화음을 들려주기도 했다.음원 차트에서도 상위권을 유지하고 있다. 'NEON'은 멜론 '톱100'에서 18일 연속 1위를 기록했으며, 지난 7일 다시 정상에 올랐다. 스포티파이 한국 일간 차트에서는 11월 6일 기준 총 24차례 1위를 차지했다.해외 차트에서도 성적을 냈다. 'NEON'은 미국 빌보드 '글로벌(미국 제외)'과 '글로벌 200'에서 각각 최고 3위와 8위를 기록했다. 11월 7일 자 차트에서는 각각 5위와 11위에 올랐다.일본 오리콘 주간 스트리밍 차트에서는 11월 2일 자 5위, 9일 자 9위를 기록하며 2주 연속 10위권에 진입했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr