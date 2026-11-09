안보현과 수현이 '신의 구슬'에서 호흡을 맞춘다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

안보현과 수현이 '신의 구슬'에서 호흡을 맞춘다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

배우 안보현과 수현이 '신의 구슬'에서 신분을 뛰어넘는 사랑에 빠졌다가 서로 대립하게 된다.9일 JTBC 드라마 '신의 구슬' 측은 안보현과 수현의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다. 두 사람은 극 중 서로에게 이끌리지만, 이후 갈등을 겪으며 관계의 변화를 맞는다.오는 12월 5일 첫 방송되는 '신의 구슬'은 몽골과의 전쟁이 30여년간 이어지던 1258년 고려를 배경으로 한다. 전쟁에서 패할 위기에 놓인 고려에서 호국의 성물 관음보주를 찾기 위해 나선 호송대와 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린다.안보현은 왕실 친위대 견룡군 출신의 청년 장수 백결 역을 맡았다. 백결은 호국의 성물 관음보주를 찾으러 떠나는 호송대의 도령이다. 황제를 지키던 견룡군 소속이었지만, 황제의 막내딸 경화궁주 왕희(수현 분)와 가까워지면서 삶에 변화가 생긴다.수현이 맡은 왕희는 일찍 남편을 잃고 경화궁에서 홀로 살아가는 인물이다. 다른 사람에게 쉽게 마음을 열지 않던 왕희는 견룡군 별장 백결을 만나 사랑에 빠진다. 백결은 왕희의 신분보다 그 사람 자체를 바라보고, 두 사람의 관계는 궁궐 안팎에 알려지며 사람들의 입에 오르내린다.공개된 사진에는 비단 잠옷을 입고 마주한 백결과 왕희의 모습이 담겼다. 서로를 바라보는 두 사람의 눈빛에서 가까워진 관계를 짐작할 수 있다. 그러나 또 다른 사진에서는 이전과 달리 서로를 향해 날 선 태도를 보인다. 사랑에 빠졌던 두 사람이 어떤 이유로 대립하게 됐는지 궁금증을 남긴다.'신의 구슬'은 '재벌집 막내아들', '더블유(W)', '그녀는 예뻤다' 등을 연출한 정대윤 감독과 '정도전', '녹두꽃', '어셈블리' 등을 집필한 정현민 작가가 함께한 작품이다. 오는 12월 5일 밤 10시 40분에 첫 방송되며, 아마존 프라임 비디오를 통해서도 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr