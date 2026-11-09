빅뱅 / 사진=YG엔터테인먼트

그룹 빅뱅(BIGBANG)이 태국 방콕 콘서트 도중 악천후로 공연을 중단했다. 멤버들은 직접 무대에 올라 관객들에게 상황을 설명하고 사과했다.빅뱅(지드래곤, 태양, 대성)은 지난 7일과 8일 태국 방콕 라자망갈라 국립경기장에서 월드투어 'BIGBANG 2026 2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >'(엑스엑스 코스모스) 공연을 개최했다.7일 공연은 예정대로 마무리됐지만, 8일에는 공연 도중 폭우와 강풍이 몰아쳤다. 멤버들은 비를 맞으며 무대를 이어갔으나 천둥과 번개까지 이어지면서 공연을 더는 진행할 수 없게 됐다.주최 측은 8일 공식 SNS를 통해 공연 취소를 발표했다. 주최 측은 악천후로 인해 공연을 취소하게 됐다며 관객의 안전이 최우선이라고 밝혔다. 이어 관객들에게 실내나 비를 피할 수 있는 장소에 머물 것을 당부하고 사과했다.공연 중단이 결정된 뒤 빅뱅 멤버들은 무대에 다시 올라 관객들에게 직접 양해를 구했다. 지드래곤은 "안정상의 이유로 공연을 중단할 수밖에 없는 상황"이라고 설명했다.태양은 "태국 팬들을 오랜만에 만나는데, 여러분만큼 우리도 아쉽다. 사실은 무대 밑에서 비가 얼마나 많이 오든 상관없이 계속 공연을 하겠다고 말씀드렸지만, 비도 비지만 천둥번개가 너무 많이 치고 있어서 계속 공연하는 건 너무 위험하다는 이야기를 전달받았다. 공연을 계속하고 싶은 마음 굴뚝같지만 안전이 가장 중요하기 때문에 이런 결정을 내릴 수밖에 없었다. 정말 슬프다"고 말했다.대성 역시 "우리도, 관객도, 공연을 준비한 스태프도 모두 속상한 상황인 것 같다"며 아쉬움을 나타냈다. 이어 "계속 비가 온다고 하니 조심히 귀가하라"고 당부했다.공연 주최 측은 8일 공연 티켓 구매자 전원에게 결제 금액을 환불하기로 했다. 티켓 발권 및 결제 수수료도 주최 측이 부담한다.한편 빅뱅은 올해 데뷔 20주년을 맞아 지난 8월 19일 디지털 싱글 'BiiiG'(빅)을 발매했다. 2022년 '봄여름가을겨울'(Still Life) 이후 약 4년 만에 발표한 단체 신곡이다. 같은 달 21~23일 경기 고양종합운동장에서 9년 만의 월드투어를 시작했으며, 이후 미국과 유럽, 아시아, 호주 등에서 공연을 이어왔다.빅뱅은 방콕에 이어 오는 13~15일과 17일 홍콩 카이탁 스타디움에서 네 차례 공연한다. 27~29일에는 일본 오사카 교세라 돔 무대에 오르며, 다음 달 나고야와 도쿄, 후쿠오카에서도 공연을 개최한다. 내년에는 말레이시아 쿠알라룸푸르, 인도네시아 자카르타, 필리핀 마닐라, 대만 가오슝, 미국 로스앤젤레스 등에서 월드투어를 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr