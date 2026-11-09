가수 겸 배우 도경수가 약 2개월 만에 신곡으로 돌아온다. / 사진=텐아시아 DB

가수 겸 배우 도경수가 약 2개월 만에 신곡으로 돌아온다. / 사진 = 블리츠웨이뮤직 제공

가수 겸 배우 도경수가 약 2개월 만에 신곡으로 돌아온다. / 사진 = 블리츠웨이뮤직 제공

가수 겸 배우 도경수가 약 2개월 만에 신곡으로 돌아온다.도경수는 오는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 디지털 싱글 'Darling(달링)'을 발매한다. 지난 9월 발표한 네 번째 미니앨범 'DOPAMINE(도파민)' 이후 약 2개월 만이다.현재 글로벌 콘서트 투어를 진행 중인 도경수는 공연과 신곡 준비를 병행하며 활동을 이어가고 있다. 그는 9일 공식 SNS를 통해 신곡 발매 소식과 함께 어나운스 포스터, 콘셉트 티저 이미지를 공개했다.포스터에는 빛바랜 종이를 배경으로 민들레 사진과 천 소재의 라벨이 담겼다. 'Darling I'm dreamin' 'bout you and your starry eyes'라는 문구와 발매일인 '26 11 11'도 적혀 있다. 이어 공개된 티저 이미지는 오래된 사진첩을 연상시킨다. 풀숲과 유리병에 담긴 식물, 손글씨 등이 어우러져 서정적인 분위기를 자아낸다. 누군가를 향한 애틋한 감정을 암시하는 문구들도 담겨 신곡의 내용에 관심이 쏠린다.도경수는 지난 9월 발매한 'DOPAMINE'으로 해외 차트에서도 성과를 거뒀다. 해당 앨범은 일본을 포함한 6개국 아이튠즈 앨범 차트에서 1위를 기록했으며, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트에서는 2위에 올랐다. 약 2개월 만에 새 음악을 선보이는 도경수가 이번에는 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.한편 도경수는 현재 '2026 2027 DOH KYUNG SOO CONCERT TOUR [DAY OFF]'를 진행 중이다. 서울과 마카오 공연을 마쳤으며, 방콕과 자카르타, 가오슝, 싱가포르, 홍콩, 마닐라, 도쿄, 타이베이 등에서 공연을 이어갈 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr