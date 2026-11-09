옥자연이 '라이어'에서 이화영 역을 맡았다. / 사진='라이어' 방송 화면 캡처

옥자연이 '라이어'에서 이화영 역을 맡았다. / 사진='라이어' 방송 화면 캡처

배우 옥자연이 '라이어'에서 성범죄 혐의를 받았던 유연석을 향한 의심을 거두지 않은 가운데, 그가 자신의 집에 침입하는 위기를 맞았다.최근 방송된 MBC 드라마 '라이어'에서 옥자연은 상천경찰서 여성청소년과 형사 이화영 역을 맡았다. 이화영은 원칙을 중요하게 생각하는 인물로, 가족과 공동체를 지키기 위해 경찰이 됐다.극 중 이화영은 성범죄 혐의를 받는 민준호(유연석 분)를 체포하기 위해 출동했다. 민준호가 체포에 응하지 않자 "수갑 채울 수도 있습니다. 그건 경찰이 판단합니다"라고 경고했다. 이후 민준호와 강지선(서현진 분)의 진술이 엇갈리자 의심스러운 부분을 확인하기 위해 거짓말탐지기 조사를 제안했다.그러나 민준호는 혐의가 입증되지 않아 불송치 결정을 받았다. 이화영은 수사 결과와 별개로 민준호에 대한 의심을 거두지 않았다. 민준호가 술자리를 제안하자 "저는 피의자였던 사람과는 사적으로 술을 마시지 않습니다"라며 거절했다.이후 이화영은 강지선을 다시 찾아가 민준호의 아내가 사망했을 당시 상황을 설명했다. 그러면서 민준호가 위험한 인물일 수 있다며 주의를 당부했다. 그는 "경찰로서는 아니고, 같은 여자로서"라고 말하며 자신이 임신 중이라는 사실도 밝혔다.이화영은 자신을 따라오는 수상한 차량도 발견했다. 차량의 정체를 확인하기 위해 블랙박스 메모리를 확보하고 수배를 요청했다. 하지만 방송 말미 민준호가 홀로 잠든 이화영의 집에 몰래 들어오는 모습이 그려졌다. 이화영이 민준호를 계속 의심하는 가운데 그가 직접 집까지 찾아온 이유에 관심이 쏠린다.옥자연은 앞서 드라마 '마인', '슈룹', '로또 1등도 출근합니다' 등에 출연했다. 이번 작품에서는 사건을 수사할 때 원칙을 지키면서도 피해를 주장하는 강지선에게는 개인적인 조언을 건네는 형사 이화영을 연기하고 있다.'라이어'는 하나의 기억을 두고 서로 다른 주장을 펼치는 두 남녀의 이야기를 그린 심리 스릴러다. 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr