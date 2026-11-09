베이비몬스터 / 사진=YG엔터테인먼트

베이비몬스터 / 사진=YG엔터테인먼트

베이비몬스터 / 사진=YG엔터테인먼트

그룹 베이비몬스터(BABYMONSTER)가 태국 방콕에서 이틀간 2만명의 관객을 만났다. 두 차례 공연이 모두 매진된 가운데, 신곡 'DESERVE'(디저브)의 무대도 처음 공개했다.베이비몬스터는 지난 7~8일 태국 방콕 임팩트 아레나에서 두 번째 월드투어 '2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)]' 공연을 개최했다. 지난해 팬 콘서트 이후 약 11개월 만에 방콕을 다시 찾은 이들은 양일간 전석 매진을 기록했다.공연은 'WE GO UP'(위 고 업)으로 시작됐다. 베이비몬스터는 라이브 밴드 연주에 맞춰 무대에 등장해 미니 3집 '춤 (CHOOM)'의 수록곡과 'DRIP'(드립), 'SHEESH'(쉬시) 등 기존 발표곡을 선보였다. 멤버별 솔로 무대도 마련해 단체 공연과는 다른 구성을 보여줬다.이번 공연에서는 신곡 'DESERVE'가 세트리스트에 새롭게 포함됐다. 베이비몬스터가 이 곡을 무대에서 선보인 것은 처음이다. 피아노 연주로 시작하는 도입부에서는 멤버들이 차분한 목소리로 노래를 이어갔으며, 후반부로 갈수록 힘 있는 보컬을 들려줬다.무대에는 라이브 밴드와 함께 조명, 레이저, 폭죽 등의 연출이 사용됐다. 멤버들은 핸드마이크를 들고 노래와 랩을 소화했으며, 공연장 곳곳을 이동하면서 관객들과 가까이에서 소통했다.태국 출신 멤버 파리타와 치키타에게는 고국에서 펼치는 공연이라는 의미도 있었다. 두 사람은 태국어로 현지 팬들에게 인사를 건넸다. 관객들은 응원봉을 흔들며 공연을 즐겼고, 베이비몬스터의 프리 데뷔곡 'DREAM'(드림)을 다 함께 부르기도 했다.베이비몬스터는 "드디어 방콕에 계신 몬스티즈(팬덤명)와 다시 만날 수 있어 행복했다. 저희를 설레는 마음으로 기다려 주셔서 감사하다"며 "오늘이 여러분에게도 좋은 추억이 되었길 바란다. 앞으로도 이 시간을 떠올리며 더욱 열심히 노력하는 베이비몬스터가 되겠다"고 소감을 밝혔다.베이비몬스터는 두 번째 월드투어를 열고 세계 각국에서 공연하고 있다. 이들은 향후 오세아니아와 남미, 북미, 유럽으로 투어를 이어갈 계획이다. 이번 투어는 총 5개 대륙 18개 도시에서 31회에 걸쳐 진행된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr