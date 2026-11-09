베이비몬스터 / 사진=YG엔터테인먼트
베이비몬스터 / 사진=YG엔터테인먼트
그룹 베이비몬스터(BABYMONSTER)가 태국 방콕에서 이틀간 2만명의 관객을 만났다. 두 차례 공연이 모두 매진된 가운데, 신곡 'DESERVE'(디저브)의 무대도 처음 공개했다.

베이비몬스터는 지난 7~8일 태국 방콕 임팩트 아레나에서 두 번째 월드투어 '2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)]' 공연을 개최했다. 지난해 팬 콘서트 이후 약 11개월 만에 방콕을 다시 찾은 이들은 양일간 전석 매진을 기록했다.

공연은 'WE GO UP'(위 고 업)으로 시작됐다. 베이비몬스터는 라이브 밴드 연주에 맞춰 무대에 등장해 미니 3집 '춤 (CHOOM)'의 수록곡과 'DRIP'(드립), 'SHEESH'(쉬시) 등 기존 발표곡을 선보였다. 멤버별 솔로 무대도 마련해 단체 공연과는 다른 구성을 보여줬다.
베이비몬스터 / 사진=YG엔터테인먼트
베이비몬스터 / 사진=YG엔터테인먼트
이번 공연에서는 신곡 'DESERVE'가 세트리스트에 새롭게 포함됐다. 베이비몬스터가 이 곡을 무대에서 선보인 것은 처음이다. 피아노 연주로 시작하는 도입부에서는 멤버들이 차분한 목소리로 노래를 이어갔으며, 후반부로 갈수록 힘 있는 보컬을 들려줬다.

무대에는 라이브 밴드와 함께 조명, 레이저, 폭죽 등의 연출이 사용됐다. 멤버들은 핸드마이크를 들고 노래와 랩을 소화했으며, 공연장 곳곳을 이동하면서 관객들과 가까이에서 소통했다.
베이비몬스터 / 사진=YG엔터테인먼트
베이비몬스터 / 사진=YG엔터테인먼트
태국 출신 멤버 파리타와 치키타에게는 고국에서 펼치는 공연이라는 의미도 있었다. 두 사람은 태국어로 현지 팬들에게 인사를 건넸다. 관객들은 응원봉을 흔들며 공연을 즐겼고, 베이비몬스터의 프리 데뷔곡 'DREAM'(드림)을 다 함께 부르기도 했다.

베이비몬스터는 "드디어 방콕에 계신 몬스티즈(팬덤명)와 다시 만날 수 있어 행복했다. 저희를 설레는 마음으로 기다려 주셔서 감사하다"며 "오늘이 여러분에게도 좋은 추억이 되었길 바란다. 앞으로도 이 시간을 떠올리며 더욱 열심히 노력하는 베이비몬스터가 되겠다"고 소감을 밝혔다.

베이비몬스터는 두 번째 월드투어를 열고 세계 각국에서 공연하고 있다. 이들은 향후 오세아니아와 남미, 북미, 유럽으로 투어를 이어갈 계획이다. 이번 투어는 총 5개 대륙 18개 도시에서 31회에 걸쳐 진행된다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

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