유연석이 온화한 얼굴 뒤에 감춰둔 섬뜩한 본색을 드러내며 극의 긴장감을 높였다. / 사진=MBC 방송 화면 캡처

유연석이 온화한 얼굴 뒤에 감춰둔 섬뜩한 본색을 드러내며 극의 긴장감을 높였다. / 사진=MBC 방송 화면 캡처

'라이어'가 1%대 시청률에서 벗어나 2회 연속 상승세를 기록했다. 지난달 30일 1.9%로 출발한 뒤 3회에서 2.2%, 4회에서 2.4%로 소폭 반등했다. 시청률이 점차 오르는 가운데 유연석은 온화한 얼굴 뒤에 감춰진 섬뜩한 본색을 드러내며 극의 긴장감을 높였다.지난 7일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어' 4회에서는 심장외과 전문의이자 홀로 아들을 키우는 아빠 민준호(유연석 분)가 강지선(서현진 분)의 폭로로 궁지에 몰리는 모습이 그려졌다. 유연석은 상황이 악화될수록 달라지는 인물의 감정을 섬세하게 표현하며 이중적인 면모를 부각했다.준호는 지선의 반격으로 예상치 못한 난관에 부딪혔다. 토크쇼에 출연한 그는 다른 출연자로부터 호감을 받았지만, 마음에 여유가 없다는 이유로 정중하게 거절했다. 그러나 방송 시청자 후기란에 지선이 남긴 준호의 범죄 관련 글이 퍼지면서 상황이 급변했다. 준호는 자신이 담당한 환자의 가족으로부터 수술을 거절당하는 위기에 놓였다. 설상가상으로 자신 때문에 싸움에 휘말려 다친 아들 민현수(강지용 분)가 응급실에 실려 오자 당황한 기색을 감추지 못했다.준호의 또 다른 얼굴이 서서히 모습을 드러냈다. 그는 지선에게 전화해 "제발 그 말도 안 되는 거짓말 좀 멈춰요"라며 억눌렀던 분노를 터뜨렸다. 이어 지선을 명예훼손과 무고 혐의로 고소하기 위해 담당 경찰 이화영(옥자연 분)을 찾아가 도움을 요청했지만, 화영이 사무적인 태도로 일관하자 당혹감을 내비쳤다.준호의 행동은 갈수록 대담해졌다. 퇴근하는 화영의 뒤를 밟는가 하면, 극 말미에는 그의 집에 무단 침입해 잠든 화영의 곁에서 사진을 촬영했다. 예상치 못한 행동으로 엔딩을 장식하며 준호의 숨겨진 본색에 대한 궁금증을 키웠다.유연석은 날 선 눈빛과 격앙된 어조로 준호의 감정 변화를 표현했다. 특히 자신의 뜻대로 상황이 풀리지 않자 냉랭한 표정으로 돌변하는 모습은 인물의 이중성을 부각했다. 온화한 가장의 모습에서 섬뜩한 얼굴로 변모한 준호가 앞으로 어떤 행보를 보일지 관심이 쏠린다.유연석을 비롯해 서현진, 옥자연, 임성재, 김지현, 이천희 등이 출연하는 '라이어'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr