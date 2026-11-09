김장훈이 이소라와의 열애설을 언급했다./사진제공=SBS

김장훈이 이소라와의 열애설을 언급했다./사진제공=SBS

가수 김장훈이 절친한 동료 이소라와의 과거 열애설 비화를 털어놨다.지난 8일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 64세 싱글 가수 김장훈이 새로운 아들로 합류한 일상이 공개됐다.이날 방송에서 김장훈은 후배 하하에게 전화를 걸어 "요즘 연애하고 싶다. 결혼정보회사는 어떠냐"며 소개팅을 부탁했고, 하하는 "형 등급 되게 낮을 것"이라고 응수했다.이어 김장훈의 집에는 평소 예능 출연이 드문 가수 이소라가 직접 방문해 모두를 놀라게 했다. 이소라는 김장훈의 옷을 골라주고 설거지까지 도맡으며 살뜰히 챙겼고, 김장훈은 "엄마 같다"며 고마움을 표했다.두 사람은 과거 불거졌던 열애설에 대해서도 가감 없이 털어놨다. 김장훈은 "내 열애설은 네가 마지막일 것"이라며 과거 대학로에서 있었던 일화를 소환했다. 김장훈이 "손을 잡고 대학로를 걸었다. 사람들이 홍해 갈라지듯이 쳐다보며 길을 터주더라. 그러니까 스캔들이 날 만했다"고 회상하자, 이소라는 "나는 지금도 팔짱 끼고 다닌다. 의지하는 게 좋아서 손을 잡거나 팔짱을 끼는 스킨십이 자연스러웠을 뿐"이라고 쿨하게 해명했다.김장훈은 이소라와의 첫 만남도 회상했다. 그룹 낯선 사람들로 활동하던 이소라를 공연에서 처음 봤다는 그는 "'왜 늘'을 부르는 모습을 보고 '태어나서 이런 충격은 처음'이라고 생각했다"며 친해지고 싶어 쫑파티에서 계속 말을 걸었던 기억을 꺼냈다.이소라는 노래 가사의 배경을 묻는 김장훈에게 "이별 후 앨범을 낸 적이 많다. 옛 연인들을 떠올리며 가사를 쓸 때는 너무 슬펐지만, 지금 돌아보면 뭐라도 남아 다행"이라며 특히 6집과 7집에 진한 추억이 깃들어 있다고 밝혔다. 연애 스타일에 대해서는 "잘해주면 마음이 가지만 상대가 나를 좋아하면 오히려 식기도 한다. 잘생긴 사람을 만나본 적은 없다"고 솔직하게 털어놨다.이상형을 묻는 질문에 김장훈은 "친구도 됐다가 엄마도 됐다가 딸도 되는 멀티형"이라고 답했고, 이를 들은 이소라는 "그런 사람은 만나기 힘들다. 그냥 혼자 살아야겠다"고 팩트 폭격을 날렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr