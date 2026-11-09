장광 가족이 방광암을 의심했던 2주의 시간을 털어놨다. / 사진='미자네 주막' 유튜브 캡처

장광 가족이 방광암을 의심했던 2주의 시간을 털어놨다. / 사진='미자네 주막' 유튜브 캡처

배우 장광이 방광암 의심으로 불안했던 2주간의 시간을 보낸 가운데 사위 김태현을 향한 고마움을 표현했다.지난 8일 유튜브 채널 '미자네 주막'에는 '아버님이 정성껏 끓여주신 음식에 온 가족 고통 받는 중'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 장광이 최근 방광암이 의심돼 가족들과 힘든 시간을 보냈다고 밝혔다.장광은 소변 검사에서 혈뇨가 나와 추가로 검사를 받았다. 다행히 암 소견을 받지 않았고 마음고생한 가족들은 안심했다.미자는 남편 김태현을 향해 고마움을 표현했다. 그는 김태현이 치료법을 찾아본 사실을 밝히며 "방광암에 대해서 몇 주 동안 공부를 엄청했다. 맨날 보고 거의 수술할 수 있을 정도로 수술 과정도 찾아봤다"라며 고마워했다. 김태현은 "티를 안 내도 뭔가 일이 터지면 수습하고 처리할 사람이 나다. 그래서 이제 모든 방안에서 열어놓고 있었다"라고 털어놨다.장광은 암을 의심했던 당시를 떠올리며 "2주 동안 여러 가지 생각하면서 내가 살아온 게 어땠었나 쭉 돌아봤다"며 "난 나름 잘 살았다는 생각이 들었다"라고 밝혔다. 이어 "제일 크게 생각한 건 우리가 10몇 년 전에 안 좋은 일이 있지 않았나"라며 과거 투자 사기로 힘들었던 때를 언급했다. 그러면서 "그때 이미 죽었던 거라고 생각이 들고 지금 두 번째 사는 삶이구나 생각이 들었다"며 "어렵고 힘들 때 살아왔던 과정이지만 정말 잘 살았다는 생각이 든다"라고 고백했다.미자는 "(김태현이) 되게 든든했다"며 결과를 들었던 순간을 회상했다. 그는 "사실 안 좋은 결과가 있을 줄 알고 병원에 같이 가고 싶었다"면서도 "딱 생방이 겹쳐서 오빠가 같이 가준다고 해서 너무 고마웠다"라고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr