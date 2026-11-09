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코미디TV '밥값 하는 남자들'

배우 이준이 카메라 앞과 뒤에서 전혀 다른 모습을 보인다는 딘딘의 폭로에 억울함을 드러냈다.지난 8일 방송된 코미디TV 예능 프로그램 '밥값 하는 남자들'에서는 이준과 딘딘이 닭강정, 피자, 뼈구이 전문점을 방문해 음식 가격을 맞히는 대결을 펼쳤다.이날 두 사람은 첫 번째로 방문한 닭강정 전문점에서 사장님의 마음을 얻기 위해 치열한 신경전을 벌였다. 이준은 닭강정을 가장 좋아하는 음식으로 꼽으며 애정을 드러냈고, 딘딘은 어머니와 얽힌 특별한 추억을 꺼내 들었다.딘딘은 어린 시절 용돈을 모아 어머니에게 처음 사드린 음식이 닭강정이었다고 밝혔다. 그는 "닭강정을 보면 엄마 생각이 난다"며 감성적인 이야기를 전했지만, 정작 사장님의 힌트는 이준에게 돌아갔다. 이에 딘딘은 "나 이제 엄마 이야기 안 할래"라며 서운함을 드러내 웃음을 안겼다.이어 두 사람은 피자 전문점으로 향했다. 이준은 숏파스타를 맛보던 중 2008년 영화 '닌자 어쌔신' 촬영 당시를 떠올렸다. 독일에서 촬영할 때 몸을 키우기 위해 매일 파스타를 먹었다는 그는 당시 처음 숏파스타를 접했다고 설명했다. 이후 한국에서는 좀처럼 먹을 기회가 없었다며 반가움을 나타냈고, 영화 속 대사까지 재현하며 추억에 잠겼다.마지막 뼈구이 전문점에서는 이준의 반전 지식이 화제가 됐다. 이준은 감자탕이라는 이름의 유래에 대해 돼지 등뼈 속 척수를 '감자'라고 불렀기 때문이라고 설명했다. 이를 들은 딘딘은 "엄청난 거 하나 알았네"라며 장난스럽게 반응했다.이준은 평소 딘딘이 자신을 어떻게 생각하는지 궁금해했다. 그러자 딘딘은 "카메라 꺼지면 똑똑해져. 모르는 게 있어서 전화로 물어보면 다 알려준다. 근데 카메라만 켜지면 '그게 뭐야?'라고 한다"고 폭로했다.평소 방송에서 보여주는 엉뚱한 이미지와 달리 실제로는 박학다식하다는 것이다. 이에 이준은 "사실은 똑똑한 사람입니다"라고 강조하며 자신의 반전 매력을 어필했다.이준의 과거 아이돌 활동도 소환됐다. 뼈구이 전문점 사장님은 이준이 몸담았던 그룹 엠블랙의 히트곡 'Y'를 좋아했다고 밝혔다. 이에 이준은 즉석에서 'Y' 안무를 선보이며 사장님의 마음을 사로잡으려 했다.그러나 사장님은 "그런데 요즘 안 보이셔서"라며 딘딘에게 힌트를 건넸다. 예상치 못한 반응에 이준은 "엠블랙 때보다 더 왕성하게 활동하고 있다. 현재 커리어 하이"라고 억울함을 호소해 현장을 웃음바다로 만들었다.이날 첫 번째 대결에서는 이준이 승리했고, 마지막 대결에서는 딘딘이 승리를 거두며 최종 스코어 1대 1로 마무리됐다.한편 코미디TV '밥값 하는 남자들'은 매주 일요일 오후 9시 30분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr