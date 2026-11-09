그룹 베스티 / 사진=베스티 공식 SNS 캡처

그룹 베스티 릴레이댄스 / 사진=M2 유튜브 화면 캡처

그룹 베스티(BESTie)의 '연애의 조건'(Love Options)이 역주행 끝에 멜론 톱10에 진입했다.9일 오전 기준 베스티의 '연애의 조건'은 멜론 '톱100'에서 9위를 기록했다. 숏폼 콘텐츠를 통해 다시 주목받기 시작한 이후 순위가 꾸준히 상승하면서 처음으로 10위권에 이름을 올렸다.해외 음원 차트에서도 순위가 오르고 있다. 지난 8일 기준 '연애의 조건'은 대만 스포티파이와 애플뮤직, 아이튠즈 차트에서 모두 1위를 차지했다. 홍콩에서는 애플뮤직 4위, 아이튠즈 6위를 기록했다.중국 QQ뮤직에서는 인기 차트 3위와 유행지수 차트 2위에 올랐다. 음악 검색 플랫폼 샤잠에서도 중국과 일본, 필리핀 2위, 태국 3위, 베트남 4위 등을 기록하며 아시아 8개 국가에서 10위권에 진입했다.최근 재결합한 베스티는 음악방송과 온라인 콘텐츠를 통해 완전체 활동을 이어가고 있다. 지난 7일 공개된 M2 '릴레이 댄스' 영상은 조회수 113만 회를 넘어섰으며, 8일에는 딩고 뮤직 'TEXTED'(텍스티드)에 출연해 '연애의 조건'을 라이브로 선보였다.MBC '쇼! 음악중심'에서 선보인 무대도 조회수를 늘리고 있다. 해당 방송의 무대 영상과 풀캠 영상은 합산 조회수 1100만 회를 돌파했으며, 두 영상에 달린 댓글은 총 1만7000여 개로 집계됐다.베스티는 혜연, 유지, 다혜, 해령 등 네 멤버가 다시 모여 활동 중이다. 이들은 '연애의 조건'의 역주행에 맞춰 음악방송과 다양한 콘텐츠 출연을 이어갈 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr