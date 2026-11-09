배우 신현준이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

배우 신현준이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

배우 신현준이 아내 회사의 공공사업 수의계약을 둘러싼 특혜 의혹에 휩싸인 가운데, 9일 공식 석상에 모습을 보일 예정이다.신현준은 이날 오후 2시 서울 영등포구 KBS 본관에서 열리는 KBS1 새 예능 프로그램 '인생퀴즈' 제작발표회에 참석한다. KBS 관계자는 텐아시아에 "신현준 씨는 예정대로 참석할 예정이며, 현재까지 변동 사항은 없다"고 밝혔다.이번 행사는 신현준의 아내 김경미 씨가 대표로 있는 제이스앤리버의 수의계약을 둘러싼 논란이 불거진 이후 열리는 공식 행사라는 점에서 관심을 끈다. 신현준이 현장에서 관련 의혹에 대해 직접 입장을 밝힐지도 주목된다.앞서 지난 4일 서울시의회 행정사무감사에서는 제이스앤리버가 서울시 홍보영상 제작 사업을 잇달아 수의계약으로 수주한 사실이 도마 위에 올랐다. 계약 규모는 약 3억 7000만원으로, 신현준이 지난해 9월부터 무보수 명예직인 서울시 명예시장으로 활동해 왔다는 점에서 특혜 의혹이 제기됐다.이에 제이스앤리버는 지난 6일 입장문을 내고 "2022년 법인 설립 당시부터 영화 제작업, 광고·홍보 영상 제작업 등이 등록돼 있었다"며 의혹을 반박했다. 신현준이 명예시장으로 위촉되기 전부터 서울시 콘텐츠를 제작해 왔으며 적법한 절차에 따라 계약을 체결했다는 입장이다. 서울시 역시 신현준의 명예시장 직위와 계약은 무관하다고 설명했다.그러나 지난 8일 추가 의혹이 제기됐다. 스포츠경향에 따르면 제이스앤리버는 지난 8월 삼척관광문화재단과 '2026 제3회 해(海)랑영화제 개·폐막 운영 대행 용역' 수의계약을 체결했다. 계약금액은 5220만원으로 해당 영화제는 신현준이 2년 연속 조직위원장을 맡은 행사다.서울시 홍보영상에 이어 신현준이 조직위원장을 맡은 영화제에서도 아내 회사가 사업을 수주한 사실이 알려지면서 계약 과정의 적절성을 둘러싼 의문이 이어지고 있다. 다만 신현준이 업체 선정에 관여했는지 여부는 확인되지 않았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr