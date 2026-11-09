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유튜브 채널 '싱어송라이터 재인'

가수 장재인이 과거 반신마비 증상으로 힘겨운 시간을 보냈던 경험을 고백했다.지난 6일 유튜브 채널 '싱어송라이터 재인'에는 '성수 가서 패션 평가하고 왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 장재인은 활동 당시 겪었던 건강 문제와 이를 극복하기까지의 과정을 솔직하게 털어놨다.장재인은 22세 무렵 쉴 틈 없이 바쁜 일정을 소화했다고 회상했다. 그는 "22세쯤 정말 많이 바빴다. 두 시간씩 자고 행사를 다섯 개, 여섯 개 다녔다"며 당시 극심한 피로와 스트레스에 시달렸다고 밝혔다.결국 장재인은 반신마비 근긴장이상증 진단을 받았다. 특히 왼쪽 신체에 마비 증상이 나타나면서 가수로서 중요한 악기인 기타를 연주하는 것조차 두려워졌다고 설명했다.그는 "왼쪽에 마비가 와 기타 치는 게 두려웠다"며 "왜 나만 아프지라는 생각을 하니까 사람이 진짜 도는 거다. 기타 치는 사람들이 미웠다"고 당시 심경을 전했다.이어 자신은 기타를 연주하는 것조차 어려운데 다른 사람들은 자유롭게 연주하는 모습을 보며 속상함과 부러움을 느꼈다고 털어놨다.장재인은 오랜 시간 자신을 괴롭혔던 감정에서 벗어나기 위해 사고방식을 바꾸기 시작했다고 밝혔다. 자신의 몸 상태를 있는 그대로 받아들이면서 삶을 바라보는 태도에도 변화가 생겼다는 것이다.그는 "나는 원래 이렇게 태어났다고 생각했다. 감각이 다르고 조금 불편한 게 내 시작점이라고 받아들이니 삶이 정말 많이 달라졌다"고 말했다.무엇보다 장재인은 신체적인 고통 못지않게 정신적인 어려움을 극복하는 과정이 힘들었다고 강조했다. 그는 "몸이 아픈 것보다 정신이 아픈 게 문제였다"며 마음을 회복하기까지 오랜 시간이 필요했다고 돌아봤다.그럼에도 음악을 향한 열정만큼은 변함이 없었다. 장재인은 "음악을 놓은 적은 단 한 순간도 없다"며 자신이 떠올린 생각과 감정을 음악으로 완성하는 순간 가장 큰 행복을 느낀다고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr