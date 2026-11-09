31년 만의 듀스 정규 4집 선공개곡… ‘RISE’에 이어 AI 영상 제작 협업 지속

AI 인물 재현·3D 프리비주얼라이제이션·모션 트래킹 기술로 역동적인 퍼포먼스 구현

듀스의 음악과 초상을 새로운 콘텐츠로 확장하는 AI 크리에이티브 사례 제시

그룹 듀스(DEUX)의 고(故) 김성재와 이현도가 인공지능(AI) 기술을 통해 뮤직비디오에서 재회했다.AI 영상 스튜디오 디 에이프 스쿼드(THE APE SQUAD)는 듀스의 정규 4집 선공개곡 '더 퓨처(The Future)' 뮤직비디오를 AI 기반으로 제작했다고 9일 밝혔다.'더 퓨처'는 듀스가 31년 만에 선보이는 정규 4집의 선공개곡으로, 지난 7일 음원과 뮤직비디오가 공개됐다. 앞서 발표한 '라이즈(RISE)'에 이어 AI로 구현한 김성재의 목소리와 이현도의 음악을 결합해 듀스의 새로운 출발을 담았다.이번 뮤직비디오는 두 멤버가 서로 다른 시간과 공간에서 상대를 찾아가는 이야기를 그렸다. 초현실적인 미래 공간을 배경으로 각자의 길을 걷던 김성재와 이현도는 반복되는 시간과 공간을 넘어 마침내 서로 마주한다. 두 사람이 재회하는 순간 기존 세계가 무너지고 새로운 세계가 펼쳐지는 방식으로 이야기를 구성했다.제작에는 AI 기반 3D 사전 시각화와 모션 트래킹, 과거 영상 자료를 활용한 AI 학습 기술 등이 사용됐다. 디 에이프 스쿼드는 전문 댄서들의 안무를 촬영한 뒤 움직임을 추적하는 기술을 적용하고, 듀스의 과거 자료를 바탕으로 두 멤버의 모습과 퍼포먼스를 재현했다.디 에이프 스쿼드는 지난해 듀스의 '라이즈' 뮤직비디오를 제작한 데 이어 이번 작품에도 참여했다. 전작에서 AI를 활용한 인물 재현과 미래지향적인 영상에 집중했다면, 이번에는 두 멤버의 재회와 역동적인 퍼포먼스를 표현하는 데 중점을 뒀다.김영기 디 에이프 스쿼드 대표는 "'라이즈'에 이어 듀스의 새로운 음악을 영상으로 구현하는 작업에 연이어 참여하게 돼 뜻깊다"며 "단순한 재현을 넘어 듀스만의 에너지와 존재감을 생생하게 전달하고 싶었다"고 밝혔다.한편, 듀스는 오는 21일 정규 4집을 발매한다. 1995년 발표한 정규 3집 이후 31년 만의 새 정규 앨범이다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr