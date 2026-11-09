배우 강예원이 행사에 참석했다. / 사진=강예원 SNS

사진=강예원 SNS

배우 강예원이 K뷰티 아이콘 부문에서 대상을 수상했다.강예원은 지난 8일 자신의 인스타그램에 "서울특별시가 후원하는 BEAUTYQUE SEOUL 2026 IN ASLS KOREA 제2회 K컬쳐어워즈 2026 한국 문화 산업 공로대상에서 올해를 빛낸 K뷰티 아이콘 대상을 받게 되었습니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 강예원이 단상에 올라 상을 건네받은 후 미소를 짓고 있는 모습. 특히 화장품 사업을 시작한 지 약 한 달 만의 성과라는 점에서 눈길을 끌었다.강예원은 "앞으로도 K뷰티의 글로벌 성장을 위해 응원하고 저도 더 열심히 달려 보겠다"라고 소감을 전했다.강예원은 약 9년 전부터 화장품 브랜드 론칭을 시도했다고 알려졌다. 2017년 화장품 사업 구상을 시작했고 지난달 6일 공식 론칭했다. 같은달 서울 여의도 더 현대에서 첫 팝업스토어를 열기도 했다.한편 강예원은 1979년생으로 올해 48세다. 2001년 SBS 드라마 '허니허니'로 데뷔해 올해 25주년을 맞았다. 2010년 영화 '하모니'로 신인여우상을 받았으며, 2015년 MBC 방송연예대상에서 '우리 결혼했어요'와 '진짜 사나이로 버라이어티 부문 인기상을 수상했다. 2016년 KBS 연기대상에서 여자 연작·단막극상을 거머쥔 후에는 상복이 멈췄다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr