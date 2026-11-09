리쌍 멤버 강개리와 그의 아내가 데이트를 즐기고 있다. / 사진=강개리 아내 SNS
리쌍 멤버 강개리와 그의 아내가 데이트를 즐기고 있다. / 사진=강개리 아내 SNS
그룹 리쌍 멤버 강개리의 아내가 아들을 향한 속마음을 표출했다.

아내 김세은 씨는 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "탁구에 이어 스케이드보드에 빠진 강하오"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 훌쩍 큰 강개리의 아들이 실내 스케이드보드 연습장을 방문한 모습. 특히 김세은 씨는 "뭐든 열심히 해봐라"라며 지원을 아끼지 않겠다는 의미를 전하면서도 "부럽다 10살 라이프"라고 덧붙였다.
사진=강개리 아내 SNS
사진=강개리 아내 SNS
앞서 강개리는 최근 유튜브 채널 '강개리 KANG GARY'를 통해 아들의 학원 등·하원을 책임지는 '대치동 라이딩족'이 된 근황을 전한 바 있다.

한편 강개리는 2017년 10세 연하의 비연예인 아내와 결혼했다. 같은 해 아들을 품에 안았다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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