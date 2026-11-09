리쌍 멤버 강개리와 그의 아내가 데이트를 즐기고 있다. / 사진=강개리 아내 SNS

사진=강개리 아내 SNS

그룹 리쌍 멤버 강개리의 아내가 아들을 향한 속마음을 표출했다.아내 김세은 씨는 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "탁구에 이어 스케이드보드에 빠진 강하오"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 훌쩍 큰 강개리의 아들이 실내 스케이드보드 연습장을 방문한 모습. 특히 김세은 씨는 "뭐든 열심히 해봐라"라며 지원을 아끼지 않겠다는 의미를 전하면서도 "부럽다 10살 라이프"라고 덧붙였다.앞서 강개리는 최근 유튜브 채널 '강개리 KANG GARY'를 통해 아들의 학원 등·하원을 책임지는 '대치동 라이딩족'이 된 근황을 전한 바 있다.한편 강개리는 2017년 10세 연하의 비연예인 아내와 결혼했다. 같은 해 아들을 품에 안았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr