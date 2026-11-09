강호동이 8년 만에 '대탈출' 시리즈에서 하차한 가운데, 김종민이 빈 대장 자리를 차지하기 위해 나선다./ 사진=텐아시아 DB

9일 공개되는 티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담' 0화 '괴담, 그 시작'에서는 김종민, 김동현, 신동, 유병재, 고경표, 승관이 처음 한자리에 모이는 모습이 그려진다./ 사진 제공 : 티빙(TVING)

강호동이 8년 만에 '대탈출' 시리즈에서 하차한 가운데, 김종민이 빈 대장 자리를 차지하기 위해 나선다.9일 공개되는 티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담' 0화 '괴담, 그 시작'에서는 김종민, 김동현, 신동, 유병재, 고경표, 승관이 처음 한자리에 모이는 모습이 그려진다.'대탈출 : 도시괴담'은 기묘한 도시괴담을 소재로 한 탈출 예능이다. 기존 멤버인 김종민과 신동이 돌아오고, 그룹 세븐틴 승관이 새롭게 합류했다. 여섯 멤버는 아직 프로그램의 구체적인 콘셉트를 알지 못한 채 첫 만남을 갖는다.이날 멤버들은 대장 제도가 부활했다는 소식을 듣는다. 첫 대장은 멤버들의 자체 투표로 결정되는 만큼, 저마다 자신이 적임자라고 주장하며 신경전을 벌인다.특히 김종민은 '대탈출' 시리즈에 출연하면서 단 한 번도 대장을 맡지 못했다는 사실을 언급한다. 그는 "나는 이번이 마지막 기회라고 생각해"라며 멤버들에게 지지를 호소한다.새 멤버 승관도 대장 자리에 도전한다. 승관은 젊은 에너지를 앞세워 형들의 눈치를 보지 않고 리더십을 발휘하겠다고 선언한다. 하지만 정작 공약을 이야기하면서 형들의 눈치를 살피는 모습으로 웃음을 안긴다.대장 선출을 위한 탈출 능력 검증 테스트도 진행된다. 과거 시리즈에서 뛰어난 문제 해결 능력을 보여줬던 신동이 오랜만에 실력 검증에 나선다. 테스트 과정에서는 예상하지 못했던 멤버들의 조합도 등장할 예정이다.여섯 멤버가 갑작스럽게 한데 뭉치는 상황도 벌어진다. '뭉치면 살고 흩어지면 죽는다'는 구호 아래 단결한 이들이 어떤 상황에 놓인 것인지는 방송에서 공개된다.앞서 2018년 첫 시즌부터 '대탈출'을 이끌어온 강호동은 약 8년 만에 시리즈에서 하차하게 됐다. 구체적인 하차 이유는 알려지지 않았다. 강호동은 앞서 "이번 시즌은 저보다 더 뛰어난 상상력과 지혜를 가진 동료, 후배들이 '대탈출' 성공을 위해 최선을 다해줄 거라 믿는다"며 응원의 뜻을 전했다.한편 '대탈출 : 도시괴담' 0화는 9일 오후 8시 티빙 공식 유튜브 채널에서 먼저 공개되며, 오후 8시 30분 티빙에서도 볼 수 있다. 본편은 오는 12월 2일 오후 6시 첫 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr