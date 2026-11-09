이주연이 윤유선에게 손을 내밀었다. / 사진=KBS '사랑이 온다' 방송 화면 캡처

이주연이 윤유선에게 손을 내밀었다. / 사진=KBS '사랑이 온다' 방송 화면 캡처

배우 이주연이 '사랑이 온다'에서 과거 자신의 행동을 후회하며 엄마 윤유선에게 먼저 손을 내밀었다.지난 7~8일 방송된 KBS 드라마 '사랑이 온다' 28~29회에서는 장서현(이주연 분)이 한규림(안희연 분)을 만나 과거의 사정을 알게 된 뒤 고윤희(윤유선 분)와 화해하는 모습이 그려졌다.장서현은 김무진(하석진 분)이 운영하는 가게에 문제가 생기자 일을 도왔다. 익숙하지 않은 레스토랑 일이었지만 무사히 마쳤다. 이후 박정우(민진웅 분)가 수고했다며 머리를 쓰다듬자 불쾌해했다. 그러나 박정우가 자신에게 첫눈에 반했었다고 말하자 당황했다. 하루 만에 마음을 접었다는 이야기를 듣고는 아쉬워하기도 했다.이후 장서현은 주방보조일을 돕는 사람을 칭찬하다가 그가 한규림이라는 사실을 알고 놀랐다. 장서현은 한규림을 직접 찾아가 자신이 고윤희의 의붓딸이라고 밝혔다. 이어 자신을 아껴준 엄마에게 심한 말을 했던 일을 후회하며 "뭐 이딴 나쁜 기집애가 다 있을까요?"라고 자책했다.장서현은 한규림에게 7년 전 고윤희에게 연락했던 이유도 물었다. 한규림은 당시 갓 태어난 아기를 잃었고, 엄마가 그리워 전화를 걸었다고 설명했다. 이를 들은 장서현은 눈물을 흘렸다.이후 장서현은 안개꽃을 들고 고윤희를 찾아갔다. 두 사람은 서로 수척해진 모습을 걱정하다가 눈물을 글썽이며 포옹했다. 장서현은 고윤희에게 한규림을 만났다고 알리며 그가 7년 전 아이를 잃었다는 사실도 전했다.한편 장서현은 박정우가 과거 자신을 좋아했다는 이야기에 아쉬움을 보인 상황이다. 두 사람의 관계가 앞으로 어떻게 달라질지도 관심을 모은다.'사랑이 온다'는 매주 토, 일 오후 8시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr