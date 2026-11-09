어썸이엔티

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배우 김유정이 섬세한 감정 연기부터 몸을 사리지 않는 액션까지 선보이며 '100일의 거짓말'의 몰입도를 높이고 있다.김유정은 현재 방송 중인 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서 소매치기 출신 밀정 이가경 역을 맡아 열연을 펼치고 있다. 인물의 과거가 묻어나는 작은 습관부터 상대에 따라 달라지는 행동까지 세밀하게 표현하며 캐릭터에 생동감을 불어넣고 있다.특히 김유정은 손끝의 움직임만으로도 인물의 감정을 전달하고 있다. 극 초반 상대방의 시선을 다른 곳으로 돌린 뒤 순식간에 물건을 빼내는 모습으로 능숙한 소매치기의 면모를 보여줬다.거짓말을 할 때 등 뒤로 손가락을 몰래 꼬는 습관 역시 눈길을 끌었다. 통역생이 된 이후에도 이어지던 이 행동은 진심을 털어놓는 순간 사라졌다. 김유정은 작은 손동작 하나로 거짓과 진실 사이에서 변화하는 이가경의 내면을 표현했다.상대 배우와의 호흡에서도 다채로운 매력을 드러냈다. 사토 히데오이자 김태웅(박진영 분) 앞에서는 술에 취해 애교를 부리는 사랑스러운 모습을 보여준 반면, 유소란(김현주 분)과 대립할 때는 한 치도 물러서지 않는 당당한 태도를 유지했다.유필립(이무생 분)의 연인인 척 연기하는 장면에서는 어색하면서도 다정한 행동으로 위장 관계 특유의 긴장감을 살렸다. 마문막(이석 분)에게 맞설 때는 거침없는 모습을 드러냈으며, 과거의 아픔을 떠올리는 순간에는 온몸으로 감정을 쏟아내는 오열 연기를 펼쳤다.액션 장면에서도 존재감을 발휘했다. 납치 위기에 처했을 때는 두려움 속에서도 필사적으로 저항하는 모습을 보여줬고, 총격이 벌어진 상황에서는 재빠르게 몸을 낮추며 긴박함을 더했다.특히 연회장 장면에서는 사람들 사이를 가로질러 달려간 뒤 케이크가 놓인 운반대를 힘껏 밀어내는 액션을 소화했다. 이후 중심을 잃고 넘어지는 동작까지 자연스럽게 연결하며 극의 긴장감을 끌어올렸다.이처럼 김유정은 단순히 대사와 표정에 의존하기보다 손짓과 몸짓, 호흡까지 활용해 이가경이라는 인물을 입체적으로 완성하고 있다. 소매치기 출신이라는 과거와 밀정으로 살아가는 현재의 모습을 행동 하나하나에 녹여내며 캐릭터의 설득력을 높였다는 평가다.김유정의 활약 속에 '100일의 거짓말'은 시청률에서도 상승세를 보이고 있다. 지난 8일 방송된 10회는 닐슨코리아 유료플랫폼 전국 가구 기준 평균 시청률 10.7%를 기록하며 두 자릿수 시청률을 나타냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr