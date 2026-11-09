박소영이 출산 비하인드를 공개했다. / 사진='계그우먼들' 유튜브 캡처

박소영이 출산 비하인드를 공개했다. / 사진='계그우먼들' 유튜브 캡처

첫 딸을 출산한 코미디언 박소영이 다사다난했던 출산 비하인드를 공개했다.지난 8일 유튜브 채널 '계그우먼들'에는 '마흔에 엄마가 된 박소영. 할 말 많은 초보 엄마의 산부인과 썰 대방출'이라는 제목의 영상이 게재됐다.동료 개그우먼 정경미, 오나미, 조승희, 김경아가 출산 후 육아 중인 박소영의 집을 찾았다. 이들은 생후 53일 된 박소영의 딸을 마주하자 "문경찬이랑 똑같이 생겼다"라며 아기에게서 시선을 떼지 못했다.박소영은 출산 과정을 언급했다. 자연분만을 희망했던 박소영은 출산 한 달 전부터 준비했다며 "화장실에서 큰일을 볼 때도 아기를 낳는다고 생각하며 힘을 줬다"고 밝혔다. 이어 짐볼로 골반을 여는 연습을 했다고 설명했다.하지만 분만 과정은 순탄치 않았다. 임신 40주를 채워 유도분만을 시도했으나 1박 2일 동안 자궁경부는 1cm밖에 열리지 않았다. 박소영은 "밤 9시쯤부터 아프기 시작해 내진을 부탁했는데 여전히 1cm였다"라며 "그때부터 멘탈이 무너졌다"라고 털어놨다. 그러면서도 "보통 배 위에 트럭이 지나가는 것 같다고 표현하는데 트럭까지는 아니고 자전거 정도"였다고 회상했다.박소영은 내진 이후 양수가 터지면서 분만이 빨라졌다고 설명했다. 그는 "베테랑 선생님이 오늘 바로 나올 거라고 하시더니 손을 넣으셨다. 그때 양수가 터졌고, 자궁경부가 2cm에서 10cm까지 빠르게 열리기 시작했다"라고 밝혔다.박소영은 배 위로 트럭이 지나가는 고통을 그제야 느꼈다고 고백했다. 그러면서 "배 위로 트럭이 지나간 게 아니라 짓밟고 서 있는 것 같았다"라고 표현했다. 박소영은 이후 무통 주사를 맞고 분만을 마쳤다. 오나미는 아기 사진을 공유받던 당시를 떠올리며 "진짜 내가 낳은 것처럼 눈물이 나더라"라고 당시 심경을 공유했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr