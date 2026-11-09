배우 조인성이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 조인성이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

배우 조인성(46)이 올해 세 편의 영화에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다. 류승완, 나홍진, 이창동 감독의 작품에 연이어 출연한 데 이어 남우주연상을 수상하고 청룡영화상 두 개 부문 후보에 동시에 이름을 올렸다.조인성은 지난 6일 공개된 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'에서 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)의 남편 상우 역을 맡았다. 앞서 영화 '휴민트'와 '호프'를 선보인 그는 올해에만 세 명의 감독과 호흡을 맞추며 서로 다른 장르의 작품에 출연했다.먼저 류승완 감독의 첩보 액션 영화 '휴민트'에서는 조 과장 역을 연기했다. 남북을 둘러싼 첩보전을 배경으로 한 작품에서 조인성은 강도 높은 액션과 인물 간 심리전을 소화하며 극의 중심을 이끌었다.특히 '모가디슈', '밀수'에 이어 류승완 감독과 세 번째로 호흡을 맞췄다는 점에서도 관심을 모았다. 조인성은 긴박한 액션 장면뿐 아니라 인물이 처한 상황에 따른 감정 변화까지 표현하며 캐릭터를 완성했다.이어 나홍진 감독의 '호프'에서는 고립된 마을에서 기이한 사건을 마주하는 성기 역을 맡았다. 앞선 작품과 달리 미지의 존재를 둘러싼 공포와 불안에 휩싸인 인물을 연기하며 또 다른 모습을 보여줬다.조인성은 극한 상황에 놓인 인물의 두려움과 혼란을 표현하는 데 집중했다. 생존을 위해 고군분투하는 과정에서 점차 달라지는 표정과 행동을 통해 긴장감을 높였다.최근 공개된 '가능한 사랑'에서는 다시 한번 연기 변신에 나섰다. 이창동 감독이 연출한 이 작품에서 조인성은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 대조되는 기득권층 인물 상우를 연기했다.상우는 겉으로는 친절하고 여유로운 태도를 유지하지만, 타인과 일정한 거리를 두며 자신의 위치를 지키려는 인물이다. 조인성은 감정을 크게 표출하기보다 무심한 말투와 미묘한 표정 변화를 통해 캐릭터의 성격을 표현했다.세 작품에서 보여준 활약은 수상으로도 이어졌다. 조인성은 지난 4일 열린 제46회 한국영화평론가협회상 시상식에서 '호프'로 남우주연상을 받았다.오는 25일 개최되는 제47회 청룡영화상에서도 두 개 부문 후보에 이름을 올렸다. '호프'로 남우주연상, '가능한 사랑'으로 남우조연상 후보에 각각 올라 한 시상식에서 주연상과 조연상 수상을 동시에 노리게 됐다.한 해 동안 첩보 액션과 서스펜스, 드라마를 오가며 활동한 조인성이 연말 시상식에서도 수상 성과를 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr