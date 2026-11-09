김영빈 감독이 별세했다. / 사진=KBDb

영화 '김의 전쟁', '테러리스트' 등을 연출한 김영빈 감독이 별세했다. 향년 72세.9일 영화계에 따르면 김영빈 감독은 전날인 8일 급환으로 세상을 떠났다.1955년생인 고인은 임권택 감독의 연출부에서 영화계 경력을 시작했다. '씨받이'(1986), '아다다'(1987), '아제아제 바라아제'(1989) 등에서 조감독을 맡았다.1992년 재일동포 김희로 사건을 다룬 '김의 전쟁'으로 감독 데뷔했다. 이 작품으로 제13회 청룡영화상 신인감독상, 제28회 백상예술대상 영화 부문 신인감독상·시나리오상, 제12회 한국영화평론가협회상 신인감독상 등을 받았다.이후 최민수 주연의 '테러리스트'(1995)를 비롯해 '비상구가 없다', '나에게 오라', '불새', '질주', '도시의 연애담' 등을 연출했다. 2011년과 2012년에는 부천국제판타스틱영화제 집행위원장을 지냈다.빈소는 전남 고흥군 고흥읍 우주장례식장 3호실에 마련됐다. 발인은 10일 오전 9시이며, 장지는 서울시립 추모공원이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr