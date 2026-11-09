조윤희가 '솔로라서2' MC로 발탁됐다. / 사진=텐아시아DB

신동엽, 조윤희가 '솔로라서2' MC를 맡는다. / 사진제공=씨피엔터테인먼트, 킹콩 by 스타쉽

조윤희가 '솔로라서2'의 새 MC로 합류해 딸 로아와 함께하는 싱글맘 일상을 공개한다.9일 SBS Plus·E채널에 따르면 예능 '솔로라서'가 약 1년 6개월 만에 시즌2로 돌아온다. 오는 12월 7일 첫 방송되는 '솔로라서2'는 신동엽과 조윤희가 MC를 맡는다.'솔로라서'는 각자의 방식으로 혼자만의 삶을 꾸려가는 이들의 일상을 보여주는 관찰 예능이다. 2024년 10월 8부작으로 처음 방송됐으며, 지난해 3월 정규 시즌으로 편성돼 5월 종영했다.시즌1에서 MC로 활약했던 신동엽은 이번 시즌에도 자리를 지킨다. 특유의 유쾌한 입담과 공감 능력으로 출연자들의 일상에 자연스럽게 녹아들었던 그는 시즌2에서도 솔로들의 이야기를 함께 나눌 예정이다.새롭게 합류하는 조윤희는 MC이자 '솔로 언니'로 출연한다. 2020년 이동건과 이혼한 조윤희는 현재 딸 로아를 키우는 싱글맘이기도 하다. 이번 프로그램에서는 자신의 솔로 라이프와 근황을 직접 공개할 예정이다.조윤희가 출연자들의 일상에 어떤 공감을 보여줄지도 관전 포인트다. 싱글맘으로 살아가는 자신의 경험을 바탕으로 신동엽과 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 모인다.제작진은 "시청자들의 뜨거운 성원에 힘입어 1년 반 만에 새 시즌을 선보이게 됐다. '솔로라서'가 사랑받은 이유는 자신만의 방식으로 일상을 꾸려가고 행복을 찾아가는 솔로들의 이야기가 다양한 삶의 형태가 존중받는 시대에 의미 있는 공감을 선사했기 때문"이라고 밝혔다.이어 "이번 시즌에서도 새로운 '솔로 언니'들과 함께 솔로라서 외롭지만 솔로라서 행복한, 다양한 솔로 라이프를 보여줄 것"이라며 "혼자이기에 누릴 수 있는 자유와 즐거움, 그 안에 담긴 고민과 진솔한 감정을 폭넓게 담아낼 것이니 시즌2에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.'솔로라서2'는 오는 12월 7일 SBS Plus와 E채널에서 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr