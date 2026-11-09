배우 신현준이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

배우 신현준이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

배우 신현준의 아내가 운영하는 회사가 서울시와 3억 7000만원대 계약을 체결해 특혜 의혹에 휩싸인 가운데, 신현준이 조직위원장을 맡은 지역 영화제에서도 수천만원 규모의 사업을 수주한 사실이 알려졌다.지난 8일 스포츠경향 보도에 따르면 삼척관광문화재단은 지난 8월 21일 제이스앤리버와 '2026 제3회 해(海)랑영화제 개·폐막 운영 대행 용역' 계약을 체결했다. 계약금액은 5220만원으로 지난 9월 15일 용역이 종료된 뒤 대금 지급까지 완료됐다.제이스앤리버는 신현준의 아내 김경미 씨가 대표로 있는 회사다. 첼리스트 출신인 김 씨가 운영하는 이 업체는 가방 디자인 등 패션 잡화 사업을 해온 것으로 알려졌다. 신현준은 지난 9월 4일부터 5일까지 강원 삼척해변 일대에서 열린 해랑영화제의 조직위원장을 2년 연속 맡았다.문제가 제기된 부분은 계약 방식이다. 재단은 공개 경쟁입찰 대신 특정 업체와 직접 계약하는 수의계약을 통해 제이스앤리버에 개·폐막 행사 운영을 맡겼다. 계약 근거로는 여성기업 지원과 관련한 지방계약법 시행령 조항을 제시했다.수의계약 자체가 위법한 것은 아니지만, 영화제 조직위원장의 배우자가 운영하는 회사가 해당 사업을 맡았다는 점에서 이해충돌 가능성이 쟁점으로 떠올랐다. 다만 현재까지 신현준이 업체 선정 과정에 직접 관여했는지는 확인되지 않았다.이번 논란은 앞서 서울시의회에서 제기된 의혹과도 맞물린다. 지난 4일 서울시의회 행정사무감사에서 윤선희 의원은 제이스앤리버가 서울시 홍보영상 제작 사업을 잇달아 수주한 사실을 지적하며 계약 과정의 적정성에 의문을 제기했다.윤 의원에 따르면 제이스앤리버가 서울시와 체결한 계약 규모는 총 3억 7565만원에 달한다. 특히 신현준이 지난해 9월 무보수 명예직인 서울시 명예시장으로 위촉된 만큼, 배우자의 회사가 관련 사업을 수주한 배경을 살펴볼 필요가 있다는 주장이다.그러나 서울시와 제이스앤리버는 특혜 의혹을 반박했다. 서울시는 지난 5일 신현준의 명예시장 활동과 홍보영상 제작 계약은 별개의 사안이라며 업체의 제작 경험과 역량을 고려해 관련 절차에 따라 계약을 진행했다고 설명했다.제이스앤리버 역시 지난 6일 입장문을 통해 "2022년 법인 설립 당시부터 영화 제작업, 광고·홍보 영상 제작업 등이 등록돼 있었다"고 밝혔다. 신현준이 명예시장으로 위촉되기 전부터 서울시 콘텐츠를 제작해 왔다는 설명도 덧붙였다.또한 김 씨에 대해 "10년 이상 영상 제작과 엔터테인먼트 비즈니스 등 관련 분야에서 다양한 실무 경험과 경력을 쌓아온 전문 여성 기업인"이라고 강조하며 관련 법과 절차를 준수한 계약이었다고 주장했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr