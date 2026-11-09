가수 테이가 '굿모닝FM 테이입니다'에서 하차한다. / 사진=텐아시아DB

가수 겸 방송인 테이가 3년 6개월 만에 라디오 DJ 자리에서 물러난다.9일 MBC에 따르면 테이는 오는 22일 방송을 끝으로 MBC FM4U '굿모닝FM 테이입니다'(이하 '굿모닝FM')에서 하차한다. 최근 리메이크곡 '끝사랑', '여전히 아름다운지' 등을 발표하며 음악 활동을 이어온 그는 새 앨범 작업에 집중하기 위해 제작진과 논의 끝에 프로그램을 떠나기로 했다.테이는 이날 오전 방송에서 하차 소식을 직접 알렸다. 그는 "제가 11월 22일 방송을 마지막으로 굿모닝FM의 테디 자리에서 물러나게 됐다"며 "오랜 고민 끝에 제가 결정한 것"이라고 밝혔다. 이어 "가수로서 콘서트도 많이 하고 앨범도 좀 내면서 많이 다가가고, 또 기회가 되면 다시 돌아오도록 하겠다"고 말했다.테이는 2023년 5월 '굿모닝FM'의 DJ로 합류했다. 이후 매일 오전 7시부터 9시까지 청취자들의 출근길을 함께하며 약 3년 6개월 동안 프로그램을 진행했다.그는 편안하면서도 유쾌한 진행으로 청취자들과 소통해 왔다. 가수로서 쌓아온 음악적 경험을 바탕으로 다양한 이야기를 나눴으며, 이러한 활약을 인정받아 지난해 열린 '2025 MBC 방송연예대상'에서 라디오 부문 최우수상을 받기도 했다.테이의 마지막 생방송은 오는 20일 오전 7시에 진행된다. MBC FM4U를 비롯해 라디오 애플리케이션 '미니'와 유튜브 채널 '므흐즈'에서도 보이는 라디오로 시청할 수 있다. 이후 22일 방송을 끝으로 DJ 활동을 마무리한다.한편 '굿모닝FM'은 2003년 첫 방송을 시작한 MBC의 대표 아침 라디오 프로그램이다. 김성주를 시작으로 전현무, 노홍철, 김제동, 장성규 등이 DJ를 맡았다. 매일 오전 7시부터 9시까지 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr