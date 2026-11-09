그룹 엔시티 드림 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

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그룹 엔시티 드림 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 드림 / 사진=엔시티 드림 공식 SNS 캡처

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그룹 엔시티 드림(NCT DREAM)이 데뷔 10주년을 맞아 여섯 번째 정규앨범 'DREAM AFTER DREAM'(드림 애프터 드림)을 발매한다.엔시티 드림은 9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 6집 'DREAM AFTER DREAM'을 공개한다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'Boogie Woogie'(부기우기)를 비롯해 총 10곡이 수록됐다. 지난 10년간 함께한 시간을 돌아보고 새로운 꿈을 향해 나아가겠다는 메시지를 담았다.타이틀곡 'Boogie Woogie'는 1970년대 디스코 펑크에 현대적인 신시사이저 사운드를 더한 업템포 댄스곡이다. 재민이 공동 작사에 참여했으며, 함께해 온 이들에 대한 고마움과 앞으로도 함께하겠다는 믿음을 가사에 담았다.뮤직비디오는 음원과 동시에 유튜브 SMTOWN 채널에서 공개된다. 엔시티 드림은 이에 앞서 오후 5시 유튜브와 틱톡을 통해 컴백 라이브 'Let's Boogie Woogie'를 진행한다.다음은 엔시티 드림의 정규 6집 'DREAM AFTER DREAM' 관련 일문일답.천러: 데뷔 10주년을 맞아 좋은 노래를 들려드릴 수 있어 기쁘고, 저희의 새 앨범을 기다려 주신 많은 분들께 감사드립니다. 그만큼 열심히 준비한 앨범이니 모두가 만족하고 좋아해 주셨으면 좋겠습니다.지성: 오랜만에 팬분들께 새로운 앨범을 선보이는 만큼 조금 떨리기도 하지만, 그만큼 설레고 기대되는 마음도 큽니다.제노: 앞으로도 함께 같은 꿈을 꾸며 계속 나아가자는 메시지를 전하고 싶습니다. 저희가 함께 만들어갈 새로운 순간들도 기대해 주셨으면 좋겠습니다.재민: 지난 10년 동안 시즈니(팬덤 별칭)가 보내주신 사랑 덕분에 저희가 얼마나 큰 행복을 느꼈는지, 그 사랑이 저희에게 얼마나 소중했는지를 이번 앨범을 통해 전하고 싶습니다.해찬: '우리의 음악이 있는 곳, 그곳이 바로 엔시티 드림이다'라는 메시지를 전하고 싶습니다. 시간과 공간에 관계없이 저희가 함께 만들어가는 음악이야말로 엔시티 드림을 가장 잘 보여준다고 생각합니다.천러: 음악적으로 큰 변화를 주기보다는 늘 그래왔듯 저희의 노래를 통해 많은 분들께 희망과 힘을 드리고 싶어요. 시간이 흐르면서 저희도 음악적으로 성장한 만큼, 전하고 싶은 메시지가 더욱 진정성 있게 전해질 수 있도록 세심하게 신경 썼습니다.런쥔: 곡의 신나는 분위기와도 잘 어울리고, 발음도 귀엽고 재미있어서 많은 분들이 쉽게 따라 부르며 즐기실 수 있을 것 같아요.제노: 안무 중 방향이 자주 전환되는 부분이 있어서 영상으로 보셨을 때 더욱 재미있게 느껴지실 것 같아요.해찬: 리드미컬하고 신나는 동작들이 많아서 보는 것만으로도 흥겨움을 느끼실 수 있을 것 같아요. 함께 리듬을 타며 신나게 즐겨주시면 좋겠습니다.런쥔: 무엇보다 콘서트가 가장 기억에 남아요. 저희를 응원해 주시는 팬분들을 직접 만나 더욱 신나고 다채로운 무대를 선보였던 순간들이 소중한 추억으로 남아있습니다.제노: 지난 10년 동안 모든 순간이 꿈만 같아요. 그동안 시즈니와 함께한 모든 순간이 특별했고, 하나하나 소중한 추억으로 남아 있습니다.해찬: 10년이라는 시간은 누구에게도 결코 짧지 않은 시간이라고 생각해요. 그 시간을 함께 걸어와준 멤버들과 회사에 진심으로 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다.재민: 잠실주경기장에서 했던 'THE DREAM SHOW 2'의 모든 순간들이 아직까지 생생하게 기억에 남아있어요. 언젠가 꼭 다시 한번 그 무대에 서는 날이 온다면 좋겠습니다.천러: 가수로서 가장 행복하고 즐거운 순간은 역시 콘서트를 할 때인 것 같아요. 팬분들과 함께 떼창하며 하나가 되었던 순간들이 가장 기억에 남습니다.지성: 지난 10년을 돌아보니 시간이 정말 빠르게 지나간 것 같아요. 앞으로도 매 순간을 소중하게 기억하며 후회 없이 팬분들과 함께 즐거운 시간을 보내고 싶습니다.런쥔: 앞으로도 세계적인 페스티벌 무대에 더 많이 서고 싶어요. 더 많은 분들에게 엔시티 드림의 음악과 에너지를 보여드리고 싶습니다!천러: 앞으로도 저희의 음악이 일상 속에서 작은 재미와 행복이 되었으면 좋겠어요. 계속해서 좋은 음악을 들려드리고 싶습니다.런쥔: 저와 제 청춘을 함께해 준 시즈니, 앞으로도 더 다채롭고 소중한 시간들을 함께 만들어가요!제노: 앞으로도 우리 드림 잘 부탁해요~! 저희도 지금처럼 열심히 달려볼 테니 오래오래 함께해 주세요!해찬: 함께 쌓아온 추억과 여러분이 저희에게 보내주신 사랑이 앞으로도 아름답게 이어질 수 있도록 더 열심히 달려볼게요!재민: 저에게 10주년은 끝이 아니라 앞으로 펼쳐질 더 많은 기회와 가능성의 시작이라고 생각해요. 앞으로도 제 모든 힘을 쏟아 끝까지 최선을 다하겠습니다.천러: 앞으로도 여러분께 좋은 영향을 드릴 수 있는 드림이들이 되겠습니다!지성: 저와 함께하는 모든 순간이 시즈니에게 행복한 기억으로 남을 수 있도록 앞으로도 많이 웃게 해 드릴게요.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr