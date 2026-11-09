텐아시아 DB

사진 제공 = SBS Plus ‘신빨토크쇼 귀묘한 이야기2’

배우 진이한이 결혼에 대한 고민을 털어놓으며 사실상 결혼을 포기한 듯한 심경을 고백했다.9일 방송되는 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'(이하 '귀묘한 이야기2') 45회에는 배우 진이한과 강세정이 게스트로 출연한다. 이날 방송은 '숨'을 주제로 다양한 이야기를 나눈다.평소 겁이 많다는 진이한은 촬영을 앞두고 잠을 설쳤다고 고백했다. 그는 무서움과 긴장감을 드러내면서도 무속인들의 이야기에 기대감을 나타냈다.특히 진이한은 자신의 결혼운에 대해 궁금증을 드러냈다. 그는 "사주를 보러 가면 결혼을 늦게 해야 한다고 한다. 그런데 언제까지 더 늦어야 하는지 잘 모르겠다"며 결혼할 수 있을지 물었다.이에 한 무속인은 진이한의 사주를 살펴본 뒤 "41살 때 결혼운이 들어왔다 지나갔다. 지금 아홉수이지 않냐. 이제 때가 없다. 해야 한다"고 말했다.예상치 못한 답변에 진이한은 "끝났다는 건가?"라고 되물었다. 무속인은 결혼하고 싶은 마음이 있다면 시기를 따지기보다 적극적으로 나서야 한다고 조언했다.그러자 진이한은 "솔직히 말하면 결혼 생각을 많이 접은 것 같다"며 한숨을 내쉬었다. 이를 지켜보던 MC 이국주는 "울지 말고..."라며 진이한을 위로했다.다만 무속인은 내년에 다시 결혼운이 찾아올 것이라고 내다봤다. 그는 "시기가 딱 한 번, 내년에 돌아온다"며 2027년과 2028년 사이 자신을 보필해 줄 수 있는 여성을 만난다면 결혼이 충분히 가능하다고 설명했다. 이어 적극적으로 인연을 찾아 나설 것을 권했다.결혼에 이어 진이한은 향후 연예계 활동에 대한 고민도 털어놨다. 이에 무속인은 새로운 일을 시작하거나 계약을 맺을 기회가 찾아올 수 있다고 풀이했다. 다만 현재는 운의 흐름이 정체된 상태라며 스스로 변화를 만들어야 한다고 강조했다.특히 무속인은 진이한에게 뮤지컬 도전을 추천했다. 그는 "큰 판에 선다는 의미로 뮤지컬을 추천한다. 연락이 분명히 올 일이 있다"고 말했다.또 다른 무속인 역시 진이한의 목소리를 칭찬하며 "목소리가 천복을 타고 태어났다"고 평가했다. 이어 생각이 많은 성격을 언급하면서도 배우로서의 가능성이 여전히 남아 있다며 레드카펫 등 공식 석상에서 자신을 적극적으로 알리라고 조언했다.무속인들의 이야기를 들은 진이한은 "한 분 한 분 눈을 지그시 바라보면서 말씀해 주시는데 다 마음에 와닿았다"며 앞으로 더욱 열심히 활동하겠다는 의지를 드러냈다.한편 진이한과 강세정이 출연하는 SBS Plus '귀묘한 이야기2'는 9일 오후 11시 30분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr