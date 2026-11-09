사진 제공= KT스튜디오지니

배우 추영우와 김소현이 이별의 아픔을 딛고 다시 사랑을 시작할 수 있을지 관심이 쏠린다.9일 ENA 월화드라마 '연애박사' 측은 11회 방송을 앞두고 박민재(추영우 분)와 임유진(김소현 분)의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다. 병원에서 다시 마주한 두 사람의 모습이 포착되면서 향후 관계에 궁금증을 높였다.앞서 박민재와 임유진은 서로를 향한 마음에도 불구하고 깊어진 오해와 상처로 인해 엇갈렸다. 임유진과 이지훈(장인섭 분) 사이에 아무런 관계가 없다는 사실을 뒤늦게 알게 된 박민재는 다시 임유진의 마음을 돌리려 했다. 그러나 임유진은 그동안 쌓아왔던 상처와 서운함을 눈물로 쏟아내며 박민재의 손을 뿌리쳤다.이런 가운데 공개된 사진에는 병원에 입원한 박민재의 모습이 담겨 눈길을 끈다. 병상에 누워 있는 박민재와 그의 소식을 듣고 한걸음에 달려온 임유진의 모습이 긴장감을 자아낸다. 임유진은 걱정스러운 표정으로 박민재를 바라보며 여전히 남아 있는 애정을 드러낸다.병원에는 박민재의 어머니 홍은주(심혜진 분)와 로봇 연구실 동료들까지 모습을 드러낸다. 특히 홍은주는 굳은 표정으로 연구실 동료들을 바라보고 있어 심상치 않은 분위기를 풍긴다. 잔뜩 기가 죽은 동료들의 모습까지 더해지면서 박민재에게 어떤 일이 벌어진 것인지 궁금증을 자극한다.무엇보다 다시 마주한 박민재와 임유진의 애틋한 눈빛이 시선을 사로잡는다. 서로에게 상처를 남긴 두 사람이지만 여전히 상대를 걱정하고 그리워하는 마음만큼은 감추지 못하는 모습이다.제작진은 "서로를 걱정하고 그리워하는 마음에 몸과 마음마저 앓는 박민재와 임유진의 모습이 그려진다"고 예고했다.이어 박민재를 향한 마음이 남아 있으면서도 지난 상처 때문에 쉽게 다가서지 못하는 임유진의 선택이 중요한 관전 포인트가 될 것이라고 귀띔했다. 두 사람이 엇갈린 감정을 극복하고 다시 서로에게 다가갈 수 있을지 주목된다.한편 ENA 월화드라마 '연애박사' 11회는 9일 오후 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr