가수 겸 배우 박진영이 카페를 운영 중이라는 목격담이 나왔다. / 사진=텐아시아DB, SNS 갈무리

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그룹 갓세븐 멤버이자 배우 박진영이 카페를 운영 중이라는 목격담이 나왔다.최근 한 소셜 미디어에는 "'100일의 거짓말' 박진영 님 친누나가 운영하는 카페에 드디어 다녀왔다"라며 하나의 영상이 올라왔다.영상 속에는 한 누리꾼이 카페를 방문한 모습. 문을 열자마자 여성 5명이 카운터 앞에 있었고, 게시자는 "입구부터 진영 님 사진이 있었다"며 내부를 천천히 소개했다. 또 "진영 님 팬이라고 하니까 너무 좋아하셨다"라고도 했다.특히 인증한 영수증 상단에는 가게 이름과 주소, 전화번호가 적혀 있었다. 바로 옆에는 '박진영'이라는 이름이 포함됐다. 게시자는 "영수증을 보니 대표님은 박진영 님이신가 봐요"라고 덧붙였다.게시자는 해당 카페에 대해 "진영 어머니와 누나가 운영하고 진영 님이 대표인 카페"라고 전했다.박진영은 현재 지난달 10일 첫 방송 된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에 출연 중이다. 작품은 경성 최고의 소매치기가 밀정이 되어 조선총독부의 엘리트 통역관과 얽히면서 벌어지는 첩보 로맨스다. 박진영 외 김유정, 김현주, 이무생, 진선규 등이 출연한다. 지난 8일 10.7%의 시청률을 기록하며 10회 만에 두 자릿수를 돌파했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr