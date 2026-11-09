32기 영수가 오열한다./사진제공=KBS Joy·MBC에브리원

32기 영수가 오열한다./사진제공=KBS Joy·MBC에브리원

'사전 동의 없는 개인 카메라 촬영'으로 도마 위에 올랐던 최정현(32기 영수)이 결국 눈물을 쏟아낸다.9일 방송되는 KBS Joy·MBC에브리원 예능 '계약결혼' 7회에서는 가상 부부 최정현과 정민현이 주말 신혼 생활을 마치고 각자의 일터로 출근하는 현실 일상이 펼쳐진다. 최정현은 자신의 출근 경로를 크게 돌아가야 하는 상황에서도 정민현의 출근길을 직접 배웅하며 다정한 면모를 보인다.그러나 이내 최정현이 감정을 주체하지 못하고 눈물을 펑펑 흘리는 모습이 포착된다. 최정현은 "그렇게 어려운 것도 아닌 것 같은데 왜 이렇게 힘들었을까"라며 그간의 심경을 털어놓다 차오르는 감정에 말을 잇지 못하고 연신 눈물을 훔친다.최정현의 오열과 함께 두 사람 사이의 또 다른 뇌관인 '흡연 문제'도 수면 위로 떠오른다. 정민현은 출근하는 차 안에서 "솔직하게 하루에 담배 몇 개 피우냐"고 돌직구를 날린다. 이어 "우리가 계약결혼이라 만난 거지, 난 담배 피우는 사람은 아예 안 만난다"고 단호하게 선을 그어 최정현을 당황하게 만든다.MC 안정환은 자녀 교육관을 둘러싼 대화를 보며 부모로서의 고충을 토로한다. 안정환은 "친구 같은 아빠는 되려고 노력하는 거지 쉽지 않다. 의견을 말하면 '내가 네 친구냐'는 말이 절로 나온다"며 "세상에서 제일 힘든 인간관계가 부모 자식 관계다. 나도 부드러운 스타일이 아니라 아이들에게 미안하다"고 털어놓는다.최정현은 지난 방송에서 정민현의 동의 없이 거실에 개인 카메라를 설치해 이틀간 일상을 촬영한 사실이 알려지며 시청자들의 거센 비판을 받았다. 당시 정민현의 항의에 "되게 민감하시다"며 영상을 삭제했던 그는 방송 후 논란이 커지자 SNS를 통해 "상대방의 동의를 구했어야 한다는 당연한 배려를 놓친 것은 변명의 여지가 없는 제 잘못이다. 생각이 짧았다"고 사과문을 올리기도 했다. 스튜디오 MC 안정환 역시 당시 "영상이 예쁘게 찍혔으면 또 모른다"며 최정현을 감싸는 듯한 멘트를 던져 시청자들의 뭇매를 맞았다.'계약결혼' 7회는 이날 오후 10시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr