박정연이 '100일의 거짓말'에서 명남 역을 맡았다. / 사진제공=솔트엔터테인먼트

박정연이 '100일의 거짓말'에서 명남 역을 맡았다. / 사진='100일의 거짓말' 방송 화면 캡처

배우 박정연이 '100일의 거짓말'에서 독립운동을 위해 위험을 감수하며 구국단의 작전에 참여했다.지난 7~8일 방송된 tvN 드라마 '100일의 거짓말'에서는 명남(박정연 분)이 조선총독부 기송관 개통식 기념 연회에서 진행된 구국단의 세 번째 작전에 참여하는 모습이 그려졌다. 구국단은 이날 사토 신이치(진선규 분)를 제거하려 했지만, 계획은 실패로 돌아갔다.명남은 친일파 아버지를 둔 인물로, 사토 히데오(박진영 분)의 약혼녀다. 아버지의 친일 행적에 부끄러움을 느끼던 그는 구국단에 자금을 지원하는 데 그치지 않고 직접 독립운동에 나섰다.작전을 하루 앞두고 영복(이선 분)은 명남에게 "작전이 끝나면 아가씨가 용의자가 될 수도 있다"고 경고했다. 그러나 명남은 "내가 그 정도 각오도 안 했을까"라며 물러서지 않았다. 처음에는 영복을 계기로 구국단에 들어왔지만, 이제는 독립운동을 위해 위험까지 감수할 마음을 먹은 것이다.이에 영복은 명남에게 작전이 끝나면 사토 히데오와 결혼하지 말고 자신과 함께 상해로 떠나자고 제안했다. 하지만 작전은 실패했고, 송전 동지까지 목숨을 잃었다. 명남은 동지의 죽음에 슬퍼하는 한편 자신이 살려낸 아버지가 여전히 뻔뻔한 태도를 보이자 분노하며 눈물을 흘렸다.명남은 아버지 앞에서는 속마음을 숨기고 착한 딸처럼 행동하면서도 뒤에서는 구국단의 작전을 도왔다. 혼란스러운 상황에서 연회장을 떠나지 못하는 가경(김유정 분)에게는 미국으로 떠날 것을 권했다. 이 가운데 신분 차이에도 서로를 향한 마음을 드러낸 명남과 영복이 앞으로 어떤 관계를 이어갈지도 관심을 모은다.'100일의 거짓말'은 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr