사진 = 노정의 인스타그램

사진 = 노정의 인스타그램

사진 = 노정의 인스타그램

사진 = 노정의 인스타그램

배우 노정의가 화려한 드레스 자태와 사랑스러운 비주얼을 뽐냈다.노정의는 최근 자신의 인스타그램에 "KGMA 🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 노정의는 반짝이는 별 장식이 수놓인 실버 드레스를 입고 두 손을 가슴 위에 포갠 채 미소 짓고 있다. 눈을 살짝 감은 모습에 가지런히 내린 앞머리와 긴 생머리가 어우러져 청순한 매력을 더했다. 머리 옆에 꽂은 파란색 헤어핀과 화려한 주얼리도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 노정의는 몸을 옆으로 돌린 채 고개를 뒤로 돌려 카메라를 바라보며 환하게 웃고 있다. 어깨선이 드러나는 드레스와 등 아래로 길게 내려오는 검은 머리카락이 우아한 분위기를 자아낸다. 반짝이는 귀걸이와 헤어핀이 얼굴을 더욱 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 노정의는 검은색 커튼이 드리워진 공간에서 한 손을 가슴에 얹고 카메라를 바라보고 있다. 입에 작은 과자를 문 채 장난스러운 표정을 짓고 있으며, 다른 손에는 과자 막대를 들고 있어 귀여운 매력이 드러난다. 화려한 드레스에 자연스러운 포즈가 어우러져 눈길을 끈다.마지막 사진에서 노정의는 휴대전화를 든 채 거울 셀카를 촬영하고 있다. 한 손으로 볼을 감싸고 화면을 바라보는 모습으로, 또렷한 이목구비와 일자로 내린 앞머리가 인상적이다. 은은하게 빛나는 실버 드레스와 검은색 네일이 어우러져 세련된 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "나 눈물 나올뻔 앞머리 넘 잘어울려여", "진짜 너무 이뻐", "너무 예뻐", "앞머리 진짜 미쳐꾼", "앞머리 내린것도 예뻐여", "정말 귀여워요" 등의 댓글을 달았다.한편 노정의는 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 '2026 코리아 그랜드 뮤직 어워즈'(2026 KGMA) 둘째 날 '뮤직 데이'에 시상자로 참석했다. 노정의는 무대에 올라 수상자를 발표하며 시상식에 힘을 보탰다.올해로 3회째를 맞은 'KGMA'는 이틀간 진행됐으며 둘째 날에는 아이브 리즈와 배우 김재원이 MC를 맡았다. 노정의는 공식 시상식 무대에서 선보인 화려한 드레스 스타일링에 이어 무대 뒤 자연스러운 모습까지 공개하며 팬들의 관심을 모았다.한편 2001년생으로 25세인 노정의는 배우 활동을 이어가는 가운데 최근 '2026 KGMA' 시상자로 참석하며 팬들과 만났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr